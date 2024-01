Jana en Zita zamelen 850 euro in voor De Knuffelpootjes, dankzij zelfgemaakte kerstpopjes

Is er hoop voor het dierenasiel van Rekkem? Nadat enkele vrijwilligers van De Knuffelpootjes, het asiel dat honden en katten opvangt, eerder deze maand een noodkreet slaakten, lijkt het tij mogelijks te gaan keren. Een ware stroom van liefdadigheid heeft zich op gang getrokken, met zelfs een mogelijke reparatie van het dak in het verschiet.

Een dak dat zo lek is als een zeef, muren waarbij van isolatie geen sprake is en aftandse kooien die dringend nood hebben aan renovatie. Wanneer er over de gebouwen van dierenasiel De Knuffelpootjes wordt gesproken, is het zelden op een positieve manier. De aftandse hoeve, weggemoffeld in een uithoek van de Rekkemse transportzone LAR, staat net niet op instorten. Renoveren is broodnodig maar ook de rekeningen van de VZW blijven dramatisch leeg. Hoewel het asiel nog dagelijks door de lokale overheden wordt aangesproken voor de opvang van honden en katten, blijft het aan de kant van datzelfde bestuur stil wanneer er over centen wordt gesproken. De weinige subsidies die worden verkregen, zijn ruim onvoldoende om de werking vlekkeloos te laten verlopen en het stadsbestuur staat niet meteen te trappelen om een nieuw onderkomen voor de vereniging te zoeken.

Ten einde raad lanceerden de vrijwilligers van het dierenasiel niet alleen een crowdfundingactie. Hun noodoproep liet de inwoners van de stad niet onberoerd en een heuse solidariteitsbeweging trok zich op gang. Via sociale media werd opgeroepen om op zaterdag 3 februari de handen uit de mouwen te steken. Enkele vakmensen gingen ondertussen al de situatie ter plaatse bekijken en namen heel wat afmetingen. Materialen werden verzameld en het plan is om die dag reeds het dak onder handen te nemen.

Zonnegloed

De grote initiatieven werden ook aangevuld met kleinere, daarom niet minder belangrijke acties. Vanuit de Rekkemse Murissonstraat was het vooral de inzet van Jana (17) en Zita (13) Demasure die in het oog sprong. Beide dames maakten kerstpopjes en brachten die aan de man, waarmee niet minder dan 850 euro werd verzameld. “In het verleden hadden we al eens armbandjes gemaakt ten voordele van De Zonnegloed. Toen we lazen over De Knuffelpootjes was het voor ons dan ook niet meer dan normaal om ook hier de handen uit de mouwen te steken.”

Beide tieners lieten dan ook geen steen ongemoeid om hun actie de wind in de zeilen te geven. “Het idee ontstond eigenlijk toen we op zoek gingen naar inspiratie voor kerstversiering. Zo zagen we plots die kerstpoppetjes en besloten we die zelf te gaan maken. Om het dierenasiel zoveel mogelijk geld te kunnen geven, gingen we niet alleen op zoek naar klanten. We gingen ook op zoek naar donoren voor het materiaal. Hoe minder we zelf moesten investeren, hoe meer we konden schenken. Die oproep bleef niet onbeantwoord want we kregen echt van alles. We konden beginnen knutselen en eigenlijk dachten we eerst dat we iets van een 150 euro zouden kunnen verzamelen. Die 150 werden er al snel 300 en nog voor we het wisten stond de teller op 850 euro. Werkelijk van overal kwam de vraag om popjes te kopen. Kerstmarkten, bakkers of gewoon via sociale media? Het waren erg intensieve weken. Op bepaalde avonden moesten we zelfs onze ouders inschakelen om mee te helpen knutselen.”

Examens

Met het uiteindelijke cijfer konden de mensen van De Knuffelpootjes heel wat materialen aankopen in een dierenspeciaalzaak. “We hadden een afspraak gemaakt bij een winkel in Wevelgem en eerst kon het dierenasiel het maar moeilijk geloven. Eenmaal ze onze cheque zagen, waren ze overdonderd. Met het geld konden ze een krabpaal, voeding en speelgoed kopen. Dingen waar ze heel wat nood aan hadden.”

Beide dames gaan op zaterdag ook een volledige dag meehelpen in het asiel. “Maar van een nieuwe actie gaan we nu nog even niet spreken. Je mag niet vergeten dat we op een bepaald moment popjes en dergelijke aan het maken waren tussen onze examens door. We gaan het niet even laten rusten en vooral kijken hoe we ter plaatse kunnen helpen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat we in de toekomst nog nieuwe acties zullen organiseren.”