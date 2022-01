Jana Chanterie begint met eigen sportstudio

Wat bijna zes jaar geleden begon als een kleine hobby, mondde voor Jana Chanterie intussen uit in een eigen sportruimte. De lessen Move Outside doet ze vanaf nu vanuit haar eigen achtertuin. Op zaterdag 29 januari kunnen nieuwsgierigen een kijkje nemen of zich aan een van de workshops wagen.

Jana Chanterie (38) begon in april 2016 met haar allereerste bootcamps op zaterdag. “Ik gaf voor de gemeente al conditielessen en ook kleuter- en kinderdans”, vertelt de sportieve dame, die voltijds in kleuter- en basisschool De Horizon in Zwevezele werkt. “Tijdens de zomer kwamen daar dan bootcamps bij op woensdag.”

Die bootcamps bleken erg populair te zijn, waardoor Jana keuzes moest gaan maken. “In 2018 nam ik het risico om de danslessen stop te zetten en op woensdag en zaterdag bootcamps te geven. Intussen kwamen er ook aanvragen vanuit Tielt en Pittem én gelegenheidssessies voor onder andere Femma en Markant.

Toen Jana zwanger was van haar jongste dochter Suze (3) veranderde haar schema. “Ik schakelde op zaterdag over op core stability, drie avonden in de week bleef ik bootcamps geven. Maar na de geboorte van Suze probeerde ik wat minder avonden weg te zijn.”

Uiteindelijk was het de coronacrisis die voor Jana het startschot werd van alweer iets nieuws. “Zoals iedereen heb ik een tijdje stilgezeten, maar al snel begon ik online les te geven. Tijdens de tweede golf mochten we met vier samenkomen, dus kon ik telkens drie mensen lesgeven en intensief werken. Dat gebeurde drie avonden in de week en ook op zaterdag was ik daar bijna de hele dag zoet mee. De mensen kwamen sporten aan de speeltuin in onze wijk, in de tuin, op mijn oprit, op het terras… Je kan het zo gek niet bedenken. De dankbaarheid was erg groot. Maar zo voelde ik wel aan hoe fijn het was dat ik dochters Suze en Faye nog een kusje kon geven voor het slapengaan, dat ik niet elke keer al mijn materiaal in de auto moest laden… Het was allemaal veel gemakkelijker.”

Verbouwingen

Toen rijpte bij Jana het idee om op zoek te gaan naar een ander huis, met bijgebouw voor een eigen sportruimte. “We woonden nog maar pas in onze nieuwbouwwoning, dus keek onze omgeving wat raar op. Maar mijn man en ik wilden één jaar op zoek gaan en kijken wat het gaf.” Uiteindelijk vonden ze zowat 200 meter verder het ideale pand. “We hebben er veel in moeten verbouwen, maar we krijgen er niet alleen een sportruimte voor in de plaats, maar ook een grote tuin met veel mogelijkheden.” Jana’s sportlessen kunnen dus vanaf nu vanuit de Egemsestraat in Wingene gegeven worden.

“Op vrijdag 28 januari gaat het nieuwe Move Outside officieel open. Een dagje later is het grote publiek welkom. Wie wil, kan eens proeven van een gratis workshop. Maar je mag ook gewoon een kijkje komen nemen.”

Jana barst in elk geval van de plannen nu ze haar lessen van thuis uit kan regelen. “Ook voor de kinderen wil ik bootcamps organiseren en in de zomer staan er twee dans- en creakampjes gepland. Met mijn eigen ruimte zijn de mogelijkheden eindeloos.”

Praktisch

Move Outside is gelegen in de Egemsestraat 32 in Wingene. Op zaterdag 29 januari ben je welkom tussen 9.30 en 18 uur voor een vrijblijvend bezoekje, of de deelname aan een workshop. Voor de workshops wordt het beste vooraf ingeschreven. Dat kan via de Facebookpagina van Move Outside. (LDW)