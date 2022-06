Jan van herreweghe zet schrijver Clem Schouwenaars opnieuw op de kaart: “Zijn leven leest als een roman”

Voormalig bibliothecaris Jan Van Herreweghe is gangmaker van het project ‘Beschreven Land’. Het toont het landschap van de IJzervallei door de ogen van schrijvers, kunstenaars en fotografen. Een van hen is auteur Clem Schouwenaars. “Ik verdiepte mij anderhalf jaar in zijn leven en werk en zijn bekendste roman ‘De Seizoenen’”, aldus Jan.

Jan Van Herreweghe (60), ook bekend en gekend als Jan Bib, is bibliothecaris met pensioen van Bibliotheek Harelbeke. Hij ademt boeken en heeft een grenzeloze passie voor cultuur, in het bijzonder literatuur en poëzie. Jan werkte zich anderhalf jaar in in het leven en werk van schrijver Clem Schouwenaars. En dat heeft zijn redenen.

“Hij was op een bepaald moment de meest gelezen auteur in Vlaanderen. Het is precies 50 jaar geleden dat zijn roman ‘De Seizoenen’ uitkwam, zijn bekendste boek dat acht herdrukken kende. Ik verdiepte mij in dat werk en wilde daar graag een tentoonstelling rond maken met foto’s van de locaties in de Westhoek waar hij zo’n 16 jaar woonde en werkte”, vertelt Jan. “Ik keek in rijksarchieven, las zijn dichtbundels, briefwisseling met collega’s, literaire vrienden en uitgevers, en kon praten met enkele mensen die hem ontmoet hebben of van dichtbij gekend hebben, onder meer zijn nicht over zijn sarcasme en zijn drankprobleem. Over zijn verblijf in Lampernisse en Lo. Hij was door het leven getekend. Zijn leven rond verloren liefde, scheiding en dood leest als een roman.”

Aarde van de Westhoek

Dit verhaal leidde nu in overleg met Cultuuroverleg IJzervallei tot ‘Beschreven land 2022, in het teken van de Vlaamse schrijver Clem Schouwenaars (1932-1993)’, dat Jan Bib mee samenstelde. Het is de start van het toeristisch seizoen in de Westhoek. “Precies de plek waar Clem Schouwenaars van september 1973 tot september 1979 met zijn gezin verbleef en De Seizoenen schreef. Aan dat boek kleeft de aarde van de Westhoek in het algemeen en van Lampernisse in het bijzonder”, weet Jan Bib.

“Op 25 en 26 juni wordt in de kerk de tentoonstelling rondom ‘De seizoenen’ geopend.” Er zijn talrijke randactiviteiten gepland. Het programma omvat lezingen, concerten, tentoonstellingen en meer in Diksmuide, Lo-Reninge en Veurne, met het oeuvre van Schouwenaars als inspiratiebron. Er is ook een geactualiseerde fietsroutekaart in het land van Clem Schouwenaars: met name Lampernisse, Lo en Houtem en omgeving, en een geactualiseerde wandelkaart in de voetsporen van ‘De seizoenen’. De wandelbrochure kost drie euro, de fietsbrochure vijf euro. Voor meer informatie kan men terecht bij de toeristische diensten van Diksmuide, Lo-Reninge en Veurne en op de website van CO IJzervallei.