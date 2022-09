Jan Steel en Christophe Lahousse leiden Mivalti in Tielt: “Samen bouwen aan de toekomst”

Sinds 1 september heeft Mivalti met Jan Steel (60) en Christophe Lahousse (45) een nieuwe algemeen directeur en een nieuwe directeur Zorg. Er komt zo een einde aan een moeilijke periode in de voorziening voor personen met een beperking. “Het is belangrijk om elkaar de hand te reiken en verder te bouwen aan de toekomst.”

Steel en Lahousse zijn al een tweetal weken vol enthousiasme aan de slag in Mivalti. “Ik houd van de kleinschaligheid”, zegt Steel, een Bruggeling, die in Oostende woont. “Ik geniet van het rechtstreekse contact met de medewerkers, het personeel en onze gasten. Als de deur van mijn bureau openstaat, komen de gasten zonder schroom binnenlopen om hallo te zeggen, me een knuffel te geven of me trots iets te tonen. Dat vind ik zalig en was ook één van de hoofdredenen voor mijn overstap.”

“Voordien was ik aan de slag als zorgdirecteur in Karus, een psychiatrisch centrum in het Gentse. Daar was het rechtstreekse contact met de personeelsleden en de cliënten door de grootschaligheid een pak minder nauw. Ik heb er daarom bewust voor gekozen om tijdens de laatste jaren van mijn carrière in een kleinschalige voorziening aan de slag te gaan.”

Medewerkers ontzorgen

Die kleinschaligheid is ook wat Christophe Lahousse aantrekt. “Voordien werkte ik in het multifunctioneel centrum Wagenschot, een voorziening die wat gelijkaardig is aan Mivalti. Ook daar zat die cultuur van een toegankelijke directie in de organisatie verweven”, vertelt de geboren en getogen Tieltenaar. “Onze rol hier is dan ook anders dan wat ze in een organisatie van een andere grootteorde zou zijn. Hier moeten wij er vooral voor zorgen dat onze medewerkers zorgeloos kunnen werken. Wij moeten hen als het ware ontzorgen, zodat zij de gasten zonder zorgen kunnen begeleiden.” Steel knikt instemmend. “Het draait vooral om dienend leiderschap. De mogelijkheden en het talent zijn aanwezig, het is nu aan ons om iedereen de kans te geven om dat allemaal te ontwikkelen.”

Elkaar de hand reiken

Mivalti komt evenwel uit een erg moeilijke periode. Zo was er in 2020 nog een vakbondsactie en moesten Alain Nauwelaerts en Veerle De Brabandere sindsdien als directeurs-ad interim het schip varend houden. Nu is het echter tijd voor een nieuwe pagina, aldus Steel. “Het is heel belangrijk om die problemen te erkennen en stil te staan bij de pijn die de hele situatie veroorzaakt heeft. Anderzijds is het ook belangrijk om vooruit te kijken, elkaar de hand te reiken en verder te bouwen aan de toekomst.”

In dat opzicht zijn ze allebei vol lof over Nauwelaerts en De Brabandere. “Zij hebben als interim-directeurs toch veel wonden doen helen en hebben voor zuurstof gezorgd binnen de organisatie. Het is hun verdienste dat wij hier zijn kunnen starten in een open en constructieve sfeer”, aldus Lahousse. “Zij waren een cadeau voor ons, want zij hebben vanuit hun communicatie voor vertrouwen en verbinding gezorgd. Het zal nu aan ons zijn om verder op die golf mee te surfen”, pikt Steel in.

Optimistisch

Ze zijn er echter van overtuigd dat ze daar ook in zullen slagen. “Als je ziet welke drive er binnen deze organisatie is, dan mogen we zeker optimistisch zijn”, aldus Lahousse. “Wat de laatste jaren gebeurd is, lag niet aan onze mensen op de vloer. We mogen vooral niet vergeten wat er wél goed ging. Het is tijd om onze zwarte bril af te zetten en te kijken naar welke mooie dingen er hier gebeuren.” “We hebben alvast ongelofelijk veel goesting om er iets moois van te maken”, besluit Steel.