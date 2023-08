Jan Segier nieuwe voorzitter JCI Vlaanderen: “Onze businesspijler opnieuw centraal stellen”

Jan Segier (36) uit Zedelgem is voor het werkjaar 2023-2024 de nieuwe voorzitter van JCI Vlaanderen. Hij volgt in die functie binnen een bestuur dat jaarlijks wijzigt Ieperling Kjell Patteeuw op. “De rode draad in het lid zijn van JCI is dat je ondernemend bent, dat je kansen ziet, grijpt en creëert om jezelf te ontwikkelen en te verbeteren.”

Junior Chamber International (JCI) is een internationaal netwerk voor young professionals die z’n leden groeikansen geeft, zowel op professioneel als privévlak. Vooral door vormingen aan te bieden en samen dingen te realiseren in commissies.

Jong houden

Kjell Patteeuw, zelf 15 jaar lid van JCI van de lokale afdeling Ieper-Poperinge-Wervik, zal in navolging van zijn voorzitterschap nog een jaar deel uitmaken van de raad van bestuur. “Ik ben ondertussen 40 geworden. Eens je die leeftijd hebt bereikt, zwaai je als het ware af. Om de vereniging jong te houden en de generatiekloof niet groot te maken”, weet de financieel directeur van Sint-Maartensscholen Ieper. De focus tijdens zijn jaar als voorzitter lag voornamelijk op communicatie. Er werd tevens flink ingezet op business, om terug de link met bedrijven beter aan te halen.

JCI heeft in Vlaanderen 28 afdelingen, goed voor een kleine 600 leden. Jan Segier is de tweede Vlaamse voorzitter in drie jaar die lid is van JCI Brugge. Professioneel is hij business unit en marketing manager bij Amelior in Kortrijk. In bijberoep functioneert hij als databaser.

Zijn focus als nieuwe preses ligt in het nieuwe werkjaar op diverse vlakken. “Onze businesspijler opnieuw centraal stellen. Het businessgedeelte inspireert onze leden het meest. Die lijn willen we doortrekken, JCI Vlaanderen een smoel geven.” Daarnaast wil hij de interne verwachtingen naar de leden toe, maar ook de externe communicatie afstemmen op de Gen Z-generatie. Met haar eigen bijzonderheden. “Als organisatie merken we dat het moeilijk is om jonge mensen geëngageerd te krijgen, om hen op de juiste manier, via de juiste kanalen te bereiken. We willen ons hierin laten begeleiden door experts.”

Toekomstplannen

Tenslotte wil Segier de commissiewerking opnieuw scherp stellen. “Ons principe is learning by doing. Als gevolg van corona merken we dat het engagement ook bij ons op een lager pitje staat. De mensen moeten opnieuw getriggerd worden om effectief de handen uit de mouwen te steken. Op lange termijn is het dan vooral de bedoeling dat we uitwerken waar we met JCI Vlaanderen de volgende vijf jaar naartoe willen”, besluit de voorzitter. (ACR)