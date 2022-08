Jan Romel uit Izegem behaalt succes met renpaarden uit eigen fokkerij

Velen kennen Jan Romel van zijn bouwbedrijf, Urbes of als eigenaar van het gerenoveerde kasteel Blauwhuis, maar weinigen weten dat de bekende Izegemnaar een gepassioneerd fokker van volbloedpaarden is. Eén van hen, de driejarige merrie IN TIME, behaalde recent twee zeges in Compiegne.

Het bouwbedrijf van Jan bevindt zich in Gullegem, maar thuiskomen doet hij niet ver van de Klare Gracht, op een fraai gerenoveerde boerderij. Daar komt zijn passie voor paarden tot zijn recht op een domein van zestien hectare, waar een 25 paarden in zijn fokkerij verblijven. “Het is iets waar ik al 35 jaar intensief mee bezig ben”, vertelt Jan. “Ik kreeg de microbe al veel langer geleden te pakken, toen ik als achtjarig kereltje naar de ponykoers ging gaan kijken. Maar pas toen ik mijn eigen fokkerij begon, ben ik me nog meer in de paardensport gaan verdiepen. Tussen hen kom ik pas echt tot rust. Na een stressvolle dag ben ik na vijftien minuten tussen hen weer volledig zen. Door er zo vaak mee bezig te zijn, spreek ik ondertussen de ‘paardentaal’ die broodnodig is om de juiste connectie te maken en om hun vertrouwen te kunnen winnen.”

Jan fokt volbloedpaarden en kweekt die op. “De Engelse volbloed is ontstaan uit inheemse paarden die er op snelheid werden geselecteerd”, legt hij uit. “Een kruising met enkele belangrijke Arabische volbloeden in de 18de eeuw maakte die nog sneller. Door de eeuwen heen is de volbloed een van op langere afstand gericht renpaard. Het zijn ‘atleten’ die een topsnelheid van zeventig kilometer kunnen halen en al vanaf hun tweede levensjaar grote wedstrijden kunnen rennen. Net zoals menselijke topsporters hebben ze maar een korte carrière. De belasting op hun pezen en gewrichten is immers zeer hoog.

Nieuwe kampioene

Het was al een paar jaar wat minder in de fokkerij doordat ik de goede had verkocht en opnieuw van nul moest beginne, maar recent is er wellicht met IN TIME een nieuwe kampioene op de voorgrond getreden Een 3-jarige merrie die geboren en getogen is op de Bosmolens, maar die nu op training in het Franse Chantilly staat. Ze lijkt op weg naar een Group-overwinning, wat het hoogste niveau is wat er in de rensport bestaat. Ze liep drie keer en won al twee keer op een indrukwekkende manier, waaronder eind juli nog in de Prix de Taillefontaine.”

Op 20 augustus is, als alles goed gaat, opnieuw een belangrijke wedstrijd voor In Time. “De Prix de la Nonette in Deauville, waar ze in Group 2 aan de start komt”, zegt Jan. “Als ze daar haar stempel kan drukken dan wordt dit de beloning voor het volharden in deze steeds moeilijker wordende bezigheid. De concurrentie is immers moordend als je weet dat enkele belangrijke sjeiks en de voorname Engelse en Ierse trainers in Frankrijk komen lopen. Het wordt dus niet evident om ons hier te gaan onderscheiden, maar we gaan de uitdaging graag aan. Als een paard in die huidige groep wint of bij de eerste drie is, dan mogen we het als high standard ‘black type’ bestempelen, wat synoniem is voor hoogwaardige kwaliteit. In het verleden behaalde ik die status al met paarden als Forces of Darkness, Mixed Intention, Mary’s Precedent, Nonsuch Way, Saphir River, The Revenant, Libertine, Dark Side, Little Storm en Notorius. Dieren die ik na het bereiken van die status verkocht in de Verenigde Staten, Hong Kong, Ierland en Engeland. Haalt In Time die mijlpaal, dan overweeg ik sterk om ze toch bij mij te houden. Het wordt emotioneel moeilijk om die merrie van de hand te doen na de volharding om er terug eentje van dat niveau te kunnen hebben fokken. Er is met de fokkerij een lange weg afgelegd om dit niveau te halen, wat ook hier terug het bewijs is dat hard werken iets oplevert.