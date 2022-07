Jan Petralia en Lotte Claes winnen in Moerbrugge

In Moerbrugge staat dit weekend alles in het teken van de jaarlijkse kermis. Deze ging vrijdagavond van start met een traditionele loopwedstrijd. De Moerbrugse Kermisloop had omwille van corona de laatste keer plaats in 2019 en was nu aan de 20ste editie toe.

Het Moerbrugs feestcomité, dat samen met atletiekclub Flac Oostkamp het initiatief voor de kermisloop nam, mag tevreden terugblikken op een puike organisatie. Mooi weer, een goede opkomst binnen een gezellige sfeer.

Er werd gestart met een jeugdloop van 400 meter voor kinderen tot en met 8 jaar. Nadien was er een wedstrijd van 600 meter voor kinderen tot en met 10 jaar en een loop over 1,5 kilometer voor kinderen vanaf 11 jaar. De organisatie sloot af met een traditionele wedstrijd over een traject van 3 of 9 kilometer. Samen goed voor circa tweehonderd deelnemers waarvan er zeventig deelnamen aan de lange afstand.

De Waaslandse Lotte Claes is verpleegster in het AZ Sint-Jan en woont nu samen met haar vriend Jan Petralia in Moerbrugge. De triatlete werd onlangs tiende op het BK tijdrijden in Gavere en is nu in volle voorbereiding voor haar deelname aan de World Games, deze maand in het Amerikaanse Birmingham. Het koppel, beiden lid van AV Molenland, wonnen in hun woonplaats de 9 km. Jan Petralia finishte in 30’06” voor Alexander Chamon (30’43”) en Jens Franssens (30’47”). Lotte kwam daarna als eerste vrouw over de finish in 33’39” voor Nele Van Autreve (38’20”) en Cindy Compernolle (39’50).

De wedstrijd over een afstand van 3 km werd gedomineerd door Thibault en Cedric Nelis die respectievelijk als eerste en tweede eindigden voor Senne De Rycke. Marlon Claeys kwam daarna als eerste vrouw over de meet, voor Benthe Peuteman en Katrien Van Haver. Siebe Laukens en Anna Verstraete uit Oostkamp wonnen de jeugdloop 400 meter. Op de 600 meter waren dit Tibo Laukens en Janne Van Den Driessche uit Oostkamp. De 1500 meter werd gewonnen door Laurens en Eline Tanghe uit Beernem.

(ACR/ Foto Danny Brandt)