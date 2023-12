Jan Jambon opent nieuw ‘Vlaams Huis’ in Brugge

Vlaams minister-president Jan Jambon kwam het nieuw Vlaams Huis aan de Steenkaai in Brugge officieel openen. Een feestelijk moment, dat door heel wat N-VA-mandatarissen uit Brugge en rand werd bijgewoond. Afdelingsvoorzitter Joël Boussemaere liet weten dat dit Vlaams Huis voortaan zal dienen als N-VA-campagnesecretariaat en -ontmoetingscentrum in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 9 juni en de lokale verkiezingen van 14 oktober volgend jaar. Minister-president Jan Jambon wees er vervolgens op dat Brugge vanuit de Vlaamse regering op cultureel gebied fantastisch ondersteund wordt, waarna het tijd was om het traditionele, en in dit geval geel-zwart, lintje door te knippen. (CGRA/foto CGRA)