Jan Jambon bezoekt Milcobel en oorlogsbegraafplaats in Langemark-Poelkapelle

Een ontspannen Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) genoot van zijn bezoek aan Langemark-Poelkapelle, waar hij onder andere het bedrijf Milcobel en het Duits militair kerkhof bezocht. “Ik draag de boodschap van zorg voor de landbouw en voor de vrede mee”, zei Jambon op het gemeentehuis.

De minister-president van de Vlaamse regering vond het bezoek aan de gemeente “leerrijk”. Eerst was de minister-president te gast bij het coöperatief zuivelbedrijf Milcobel. Het bedrijf telt 2.040 melkveehouders. Zij leveren 1,4 miljard liter melk. 2.000 medewerkers realiseren een omzet van 1,4 miljard euro. Betty Eeckhaut, de voorzitter van de raad van bestuur van Milcobel, kaartte het actueel thema van de stikstofproblematiek aan dat de groei van de landbouwbedrijven zou kunnen belemmeren. De CEO van Milcobel, Nils van Dam, sprak over coöperatief ondernemen in harmonie met de samenleving. “We pionieren in duurzaamheid. We brachten als eersten een CO2-neutrale Brugge-kaas uit. Dat is een primeur op de Benelux-kaasmarkt.”

Plattelandsgemeente

Burgemeester Dominque Cool (N-VA) hield er op het gemeentehuis de luim in door de “bescheiden plattelandsgemeente” Langemark-Poelkapelle in oppervlakte te vergelijken met enkele van zijn N-VA-confraters en zijn genodigde. “Wij hebben meer oppervlakte, maar moeten het doen met minder belastingbetalers”, aldus Cool. “Ook onze inwoners verwachten wel alle voorzieningen. Wij moeten letten op de kleintjes. Toch vragen wij de nodige aandacht bij het verdelen van overheidsmiddelen, bijvoorbeeld via het gemeentefonds. De weinige industrie die we hebben, is gelinkt aan de landbouw en veel inwoners zijn daarin actief. Landbouw volgen we nabij op. Samen met onze nieuwe ambtenaar Lobke bezoeken we geregeld boerderijen om te luisteren naar wat leeft. De stikstofonzekerheid is thema nummer één. Ook de zware crisis in de varkens- en groentesector wegen bij de boeren zwaar door. Het psycho-sociaal welzijn staat erg onder druk.”

Burgemeester Dominique Cool en Vlaams minister-president Jan Jambon legden samen een bloemenkrans neer op de Duitse militaire begraafplaats. © pco

Naast Milcobel werd ook nog een bezoek gebracht aan het Guynemermonument in Poelkapelle, het Canadees oorlogsmonument in Sint-Juliaan en aan het Studentenfriedhof, de Duitse militaire begraafplaats in de Klerkenstraat. “Honderd jaar geleden stonden we als gemeente in de wereldbelangstelling door de Eerste Wereldoorlog”, sprak Cool. “Het was een verschrikkelijke, uitzichtloze stellingenoorlog met honderdduizenden doden voor nauwelijks terreinwinst. Vandaag is in Oekraïne de dreiging op ons continent terug. Met deze boodschap van ‘Nooit meer oorlog’ sluiten we ons verlanglijstje af.”

Stikstofbad zit vol

Jan Jambon dankte voor de ontvangst en de opdrachten die hij meekreeg. “Ik zal dat ter harte nemen”, zei hij. “Voor de gemeenten hebben we al een tegemoetkoming gedaan. Misschien niet genoeg, maar ook onze financiën zijn niet eindeloos. We zijn vandaag bijna letterlijk elke dag bezig met het dossier van de stikstof. We staan zeer dicht bij een akkoord. Het moet zekerheid bieden aan de landbouw. Er zal een systeem, gebaseerd op de krachtlijnen van het milieuherstelbesluit, komen om als veehouder uit te treden. Het wordt een faire vergoeding en wie sneller stopt, zou meer ontvangen. Het bad van de stikstof zit overvol. We moeten het eerst wat laten leeglopen voor we opnieuw verder kunnen. Ook de industrie mag niet het slachtoffer van een teveel aan stikstof zijn.”

De minister-president had woorden van dank aan gids Danny Jonckheere voor de evenwichtige benadering van het relaas over WOI. “Het bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats drukt ons opnieuw met de neus op de feiten. Vrede is zeer belangrijk. Het Europees project heeft ons verzekerd van de vrede en daar moet aan gewerkt worden.”

(pco)