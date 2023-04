Jan Gevaert (56) nam safaribedrijf in Afrikaans land over: “In Tanzania heb ik mijn hart verloren”

De uit Torhout afkomstige Jan Gevaert heeft in Tanzania het bedrijf Ajabu Adventures overgenomen, gespecialiseerd in safari’s in de nationale parken van het Afrikaanse land. Jan heeft al een aardig stukje van de wereld gezien en in zowat elk werelddeel gewoond, maar hij laat er geen twijfel over bestaan: “In het mooie Tanzania heb ik mijn hart verloren.”

Jan (56) is een geboren en getogen Torhoutenaar. Hij woonde in de Keibergstraat met zijn ouders René Gevaert (+) en Fernande Baudelet (85) en zijn twee jongere zussen Anneleen (52) en Rosemie (50). Hij liep school aan het Sint-Jozefscollege, waar vader René zijn hele loopbaan heeft lesgegeven. Mama Fernande was dan weer leerkracht aan het Sint-Martinusinstituut in Koekelare.

Kogelschot overleefd

Jan heeft dertien jaar in hartje Gent café Kokokaffee en restaurant Kokodril gerund. Hij was op zijn 18de naar die stad vertrokken om er dierenarts te studeren, maar hij volgde uiteindelijk de opleiding industrieel ingenieur tropische landbouw. Hij maakte zijn laatste jaar echter nooit af.

Op het einde van zijn horecajaren droomde hij van een leven aan de andere kant van de wereld. Toen hij 39 was, verkocht hij zijn zaak, stapte begin 2006 op de motorfiets, liet België achter zich en reed met een vriend via Turkije, Syrië en Jordanië dwars door de Sahara naar Tanzania. Hij zou er bijna negen jaar wonen en was er onder meer actief in de branche van de biodiesel. In september 2007 ontsnapte hij er aan de dood, toen hij overvallen werd en een kogelschot vanop anderhalve meter wonderbaarlijk overleefde.

Safari’s op maat

“In 2014 ben ik ingegaan op een aanbod voor een start-up voor hernieuwbare energie in Vietnam. Ik heb toen twee jaar in de grote stad Saigon gewoond. Daarna heb ik een korte periode voor een Belgisch bedrijf in Myanmar in Zuidoost-Azië gewerkt.”

“In 2016 ben ik opnieuw verhuisd. Dit keer naar de grootstad Albuquerque in de staat New Mexico in de Verenigde Staten. Daar heb ik zes jaar gewoond, tot vorig jaar. Ik werkte er als motorcycle tour-gids. Ik reed er 22 keer met de motorfiets de bekende Route 66 van Chicago naar Los Angeles, meestal met Europese klanten.”

“Het nadeel is dat dergelijke motortours in de USA enkel in de zomerperiode plaatshebben én een regelrechte aanslag op je rug zijn. Je zit namelijk de hele dag in het zadel. Ik begon dus uit te kijken naar een nieuw avontuur. Toen een Nederlandse vriend me voorstelde om zijn goed draaiende safaribedrijf in Tanzania over te nemen, was de beslissing snel genomen. Ik had namelijk het gevoel dat ik destijds mijn hart in dat Afrikaanse land had achtergelaten. De vorige eigenaar is een automecanicien die tijdens corona gestart is met de uitbouw van zijn garage. Dat kon hij door de drukte niet meer combineren met zijn safaribezigheden.”

“Het bedrijf, dat nu dus van mij is, heet Ajabu Adventures, waarbij Ajabu verwijst naar het Kiswahili-woord voor wonderen. Ik werk in de onderneming met twee personen die de link met de toekomstige klanten verzorgen. We kunnen volledig op maat gesneden safari’s aanbieden. Elk detail, tot het kleinste, wordt met de klant besproken. Dat gaat van de lengte van de safari tot de aard van de accommodatie. We krijgen heel goede feedback en recensies, wat me uiteraard plezier doet.”

Klimmen op Kilimanjaro

Ajabu Adventures biedt safari’s aan in alle nationale parken van Tanzania. “Meestal in het noorden, dat de meest bekende parken heeft”, legt Jan uit. “Dan denk ik natuurlijk aan het Serengeti-park, de Ngorongoro-krater en het Tarangire-park. Onze uitvalsbasis bevindt zich het dichtst bij die fantastische natuurgebieden. Maar we organiseren evengoed safari’s in de minder bekende parken in het zuiden.”

“Voorts bieden we vakanties aan op het tropische paradijseiland Zanzibar. Meestal willen de klanten daarheen op het einde van een safari. Zanzibar is een prachtig eiland met witte stranden en oogstrelende zeezichten. Het is de ultieme plek om tot rust te komen, maar je kunt er ook van een actief verblijf genieten.”

“Een andere tak van mijn bedrijf biedt beklimmingen van de Kilimanjaro aan. Dat is de hoogste vrijstaande berg van Afrika met een top van 5.895 meter. Die klimtochten duren, van begin tot einde, tussen de vijf en de zeven dagen. We mikken daarmee natuurlijk op de sportieve klanten.”

Een pint in ’t Keldertje

“Er zit nog heel wat rek op Ajabu Adventures, want de voorbije jaren focuste de zaakvoerder quasi uitsluitend op de Nederlandse markt. Het is de bedoeling om vanaf nu meer klanten in België te bereiken en evenzo in Frankrijk en Spanje, want ik beschik over gidsen die Frans en Spaans spreken. Ik heb bovendien veel contacten overgehouden aan de motortours in de USA. Ik ben nog altijd een Amerikaanse staatsburger en wil heel graag ook de markt ginder aanboren voor de safari’s in Tanzania.”

“De safari’s gebeuren met goed uitgeruste terreinwagens, maar vanaf volgend jaar wil ik ook motortochten aanbieden. Offroad, maar op goede onderhouden pistes, die niet al te technisch zijn. Die tours zullen kunnen voor een paar dagen tot maximum een volle week. Ze zijn uiteraard perfect combineerbaar met een gewone safari en/of met een verblijf op het eiland Zanzibar.”

Jan mag dan weer in Tanzania wonen, hij keert nog geregeld naar Torhout terug om zijn mama en zijn twee zussen te zien. “En om met mijn vroegere KSA-vrienden een pint te gaan drinken bij Klaas Eecloo en Koen Van den Bossche in café ’t Keldertje”, lacht hij. “Dan kunnen we herinneringen ophalen aan vervlogen tijden. Sommige schrikken wel als ze mijn lange grijze baard zien. Tja, een mens wordt ouder, hé. Daar valt niet onderuit te komen. Maar ik voel me nog meer dan fit genoeg om van Ajabu Adventures een succesverhaal te maken.”