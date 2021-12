Jan geeft voorzittershamer vzw De Gildevrienden door

Bij de vzw De Gildevrienden werd Maarten Landuyt (29) aangesteld als nieuwe voorzitter. Jan Desmet (50) geeft zo de scepter door, maar hij blijft wel bestuurslid.

Al jaar en dag bepalen De Gildevrienden het wielergebeuren in Passendale. De naam is afkomstig van de inmiddels verdwenen café De Gilde in het centrum van het kaasdorp waar de club werd gesticht in 1962. De eerste voorzitter, Georges Lewyllie, werd later opgevolgd door Daniël Debrabandere. Beide pioniers zijn intussen al overleden. In een recenter verleden werd Gunther Debrabandere, die de wielermicrobe geërfd had van zijn vader, voorzitter. Maar wegens te weinig tijd gaf hij de voorzittershamer door aan huidig voorzitter Jan Desmet.

“Ik ben al 31 jaar lid van de club”, vertelt Jan. “Ik was tien jaar secretaris en in 2004 werd ik voorzitter. Ik was van plan te stoppen als voorzitter vorig jaar maar corona kwam roet in het eten gooien. Als club hebben we heel mooie momenten beleefd en we stonden elk jaar paraat voor het organiseren van wedstrijden. Momenteel organiseren we nog altijd jaarlijks drie wedstrijden: nieuwelingen en juniores met Toontjeskermis en beloften met Sint Corneluskermis.”

Vrouwelijke wielerclub

In de periode van Jan werden de Gildevrienden ook een vzw. “We hebben een toffe bende en Maarten is de juiste persoon om me op te volgen. Ik laat de club zeker niet in de steek want ik blijf in het bestuur en zal hem helpen waar ik kan. Maar de druk van de eerste en de laatste te moeten zijn, valt nu van mijn schouders. Als wielerclub zijn we uniek in Vlaanderen en zelfs in het hele land. Met zes dames op een totaal van dertien bestuursleden zijn we de meest vrouwelijke wielerclub.”

De nieuwe voorzitter Maarten Landuyt is de partner van Celestine Dejonghe en woont in de Statiestraat in Passendale en is beroepshalve chauffeur. “Ik ken de club door en door. Ik ben er van jongs af ingerold want vader en grootvader waren ook lid van de club. Ik voel me goed bij De Gildevrienden waar alle beslissingen democratisch worden genomen. Ik zal proberen het werk van Jan voort te zetten. Veel zal er wellicht niet veranderen. We blijven zeker onze drie koersen behouden. Ik ben blij dat Jan in het bestuur blijft want zijn jarenlange ervaring is belangrijk.”

Naast het wielrennen is Maarten ook voetbalfanaat. Hij doorliep de jeugdreeksen van FC Passendale en staat nu tussen de palen in Westrozebeke. (NVZ)