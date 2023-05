Jan en Jen geven de fakkel door: 13de editie van ‘Kortemark komt op tegen kanker’ op 24 en 25 juni

Op 24 en 25 juni komt Kortemark weer op tegen kanker. Wat in 1997 startte als de ‘Toogmarathon’, gaat anno 2023 verder door het leven als de ‘Kortemarkse Kooichallenge’. Wie had gedacht dat de deelname nog erfelijk zou worden, zij het dan op ludieke wijs, want Jen Maes (49) en Jan Kimpe (45) laten dat weekend hun zoons 24 uur in de kooi opsluiten. Voor het goede doel, weliswaar.

“Het is ondertussen bijna 26 jaar geleden dat de eerste editie plaatsvond”, aldus Jan Kimpe, bestuurslid van Kortemark komt op tegen kanker. “Wat begon als een kleinschalige actie die toen 2.500 euro opbracht, groeide uit tot een waar volksfeest voor het goede doel dat bij de laatste editie in 2019 afklokte op maar liefst 140.000 euro. Hierdoor was ons evenement al een tijdje beroemd in Vlaanderen. In 2021 hield corona iedereen weg van de toog en was het reikhalzend uitkijken naar 2023. Op 24 en 25 juni kunnen we eindelijk onze Kooichallenge opnieuw laten plaatsvinden op de Proosdijeparking langsheen de Nieuwstraat. Inderdaad, je hoort het goed, vanaf nu heet het evenement niet meer Toogmarathon, maar Kooichallenge. De reden is dat het woord toog een ietwat negatieve bijklank heeft als het op gezond leven aankomt, dus kozen we ervoor om een andere uitdagende naam te gebruiken.”

“De tweedaagse zal voor mij alvast wat anders ingevuld worden. Ik maak nog deel uit van het bestuur en neem samen met Stefaan Saelens het secretariaatswerk voor mijn rekening. Na 5 edities op de teller te hebben staan, betekent dit niet dat ik die 24 uur niet aanwezig zal zijn. Er is heel wat werk achter en voor de schermen te doen tijdens die 24 uur, ook de dagen en weken voordien en nadien. Op 5 mei gaven Jen Maes en ik symbolisch de fakkel door aan onze zonen Jens en Jasper. Dat deden we in café Sint-Antonius in Werken. We organiseerden een avond vol muziek en gezellige ambiance en zo kregen onze zonen ook de kans om hun sponsorkaart als deelnemer van de Kooichallenge wat te spijzen.”

Vic en Gilda

“Onze Kooichallenge krijgt al aardig vorm. Op beide ochtenden starten we al om 8 uur ‘s morgens met Fietsen tegen kanker. De Kooichallenge wordt op gang getrapt wordt door Dominique Persoone. We verwachten natuurlijk heel veel volk op ons evenement, dus zorgen we voor wat extra sfeer met onder andere dj Nostalziggy, dj Dennis Degrande en dj Cyrix, maar er zijn ook live-optredens van Suzy en de Wafels op zaterdagavond en Nick Beernaert op zondag. Zondagmorgen kan iedereen komen mee ontbijten. Zoals steeds komt het acteurskoppel Vic De Wachter en Gilda De Bal de 24 uur afsluiten. We hopen opnieuw dat er veel euro’s op de teller komen, want daar draait het tenslotte om.” (Jeffrey Dael)

Alle info vind je op www.kortemarkkomtop.be of www.facebook.com/kortemarkkomtop