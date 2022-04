Jan en Hans rijden met busje vol goederen naar Polen

In de Burgemeester Pyckestraat vertrok dinsdag een busje vol goederen naar Medyca, een Poolse stad zo’n 2 kilometer van de grens met Oekraïne. Serviceclub Marnixring Kortrijk Broel en Marnixring Kortrijk Kleikop verzochten hun leden elk twee kartonnen dozen te vullen met essentiële zaken. Chauffeurs van dienst zijn Kortrijkzanen Hans Scherpereel en Jan Dhaene.

De naar Polen meegenomen goederen bestaan uit onder andere babyvoeding, luiers, maandverbanden, EHBO-kistjes, aardappelvlokken en dierenvoeding. “De lokale sporthal in Medyca doet dienst als centraal inzamelpunt. Daar worden de hulpgoederen overgeladen en vervolgens nog eens gesorteerd om dan met kleine busjes over de grens naar Oekraïne te gaan”, vertelt Jan Dhaene, die samen met Hans Scherpereel naar Polen vertrok.

De inzamelactie was een succes. Dankzij de inzet van vrienden, familie en collega’s van de leden van de Marnixring werden veel meer dozen binnengebracht dan initieel gevraagd. Op twee weken tijd was de camionette gevuld met diverse benodigdheden. Tot dinsdagnacht werden dozen voor de woning geplaatst, klaar om mee te nemen.

“We hebben liever te veel dan te weinig”, aldus Hans Scherpeel. “Als niet alles meekan, dan kunnen we het overige nog meegeven met het transport van de Orthodoxe kerk. Zij rijden binnenkort ook met een hele lading luiers.”

Hans en Jan mogen gratis een busje gebruiken van firma Vandewiele (Marke), de brandstofkost wordt gefinancierd door de Marnixring Kortrijk. Ze wisselen elkaar af en rijden ongeveer 1600 kilometer naar Medyca. Ze hopen donderdag terug te zijn.

“Voorlopig werden nog geen bijkomende initiatieven gepland, maar gezien het succes van deze actie op korte tijd kunnen we snel schakelen, afhankelijk van wat er nodig is. De schrijnende situatie in Oekraïne zal niet snel voorbij zijn, de nood zal niet lichter worden, we zullen doen wat nodig is.”

Buddy’s

Jan en Filip zijn ook buddy’s van Oekraïense gastgezinnen die hier tijdelijk verblijven. Na het inladen van de camionette vergezelt Filip een gezin naar een sociaal huis om hen bij te staan met enkele praktische zaken.

“Gelukkig bestaat er zoiets als vertalingsapps. Deze mensen komen getraumatiseerd toe zonder iets, hun spaargeld is niets waard. Het plaatst veel in perspectief. Als die vrouw belt naar haar man hoort ze de kogels buiten en de bommen vallen, zoiets kunnen we ons niet inbeelden”, besluit Jan.

(Margot Demeulemeester)