Jan Eerebout is nieuwe algemeen directeur gemeente Bredene: “De reorganisatie begint haar vruchten af te werpen”

Sinds 1 januari is Jan Eerebout aan de slag als algemeen directeur bij de gemeente Bredene. Hij volgde Yannick Wittevrongel op, die op 1 juni met pensioen gaat. Na enkele woelige jaren, waarin het organogram van de gemeente overhoop werd gehaald, kijkt Eerebout hoopvol naar de toekomst. “Er is rust gekomen in onze organisatie, er is een betere communicatie en het personeel voelt zich weer gewaardeerd.”

Jan Eerebout (62) heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in het openbaar bestuur van de gemeente. “Ik ben intussen 44 jaar in dienst, ben begonnen in 1980 als opsteller-rekenplichtige en ben na diverse examens in 1987 OCMW-secretaris geworden. Na de integratie van gemeente en OCMW ben ik adjunct-algemeen directeur geworden. De afgelopen drie jaar was ik al waarnemend algemeen directeur (AD) in afwezigheid van collega Yannick Wittevrongel.”

Als AD is Jan Eerebout verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en het implementeren van het beleid, dat het college van burgemeester en schepenen uitstippelt. “Jan werkt nauw samen met de verschillende diensten binnen de gemeente om de doelstellingen van Bredene te realiseren en de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren”, vatte burgemeester Steve Vandenberghe twee weken terug zijn takenpakket samen. “We zijn ervan overtuigd dat zijn leiderschap en ervaring van onschatbare waarde zullen zijn voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente.”

Secretarismodel

De laatste jaren doken herhaaldelijk verhalen op van vaste medewerkers, die de deur van het gemeentehuis achter zich dichtgetrokken hadden. Die vielen, al dan niet toevallig, samen met de aangekondigde grote reorganisatie van de administratie. “De tijd van het secretarismodel, waarin de gemeentesecretaris of AD alle touwtjes in handen hield, was voorbij”, zo bezwoer burgemeester Vandenberghe.

“Er waren toen 37 diensthoofden, dat werkte gewoon niet efficiënt”, legt Jan Eerebout uit. “Vandaag hebben we drie nieuwe directeuren toegevoegd aan de organisatie. Het management bestaat nu uit mezelf, Fabienne Devriendt (financieel directeur), Steve Dobbelaere (diensthoofd Beleidsondersteuning/Strategische cel) en de nieuwe directeurs Davy De Decker (directeur Ondersteunende Diensten), Viona Goethals (directeur Dienst Mens) en Lieven Pascal (directeur Ruimte). Daaronder werd een tussenkader geïnstalleerd waardoor alle medewerkers nu een aanspreekpunt hebben. Op die manier hebben we de rust in onze organisatie laten terugkeren.”

Helikopterzicht

“Deze reorganisatie heeft, vergis u niet, een zware financiële inspanning gevergd van het gemeentebestuur. Maar die zal zich terugbetalen omdat er gewoon veel efficiënter gewerkt zal kunnen worden.”

De taak van de algemeen directeur omvat zo onder meer om een ‘helikopterzicht’ te houden op alle diensten. “Elke dinsdag is er nu digitaal overleg met alle diensthoofden. Een flinke verbetering, want interne communicatie was een pijnpunt in het oude model. Medewerkers voelden zich vroeger vaak niet betrokken bij onze organisatie en dat had een impact op hun werk. Onze bedrijfscultuur zat niet goed”, gaat Jan Eerebout voort.

“Ik wil dat onze mensen zich goed en veilig voelen, dat ze weten dat er ruimte is om fouten te maken dat doen we nu eenmaal allemaal. Hun werk moet gewaardeerd worden. En dat lukt nu al veel beter. Een schouderklopje zo nu en dan en openstaan voor de feedback van iedereen, daar kom je al een heel eind mee.”

Work-lifebalance

De goeie bedrijfscultuur wordt volgens Eerebout bevestigd door de vele sollicitanten die zich aandienen. “Mensen willen hier komen werken. Oké, we hebben een zekere uitstroom gekend, maar dat was niet omdat het hier niet goed werken was, maar eerder omdat de betrokkenen een beter aanbod kregen. We houden mensen trouwens niet tegen. En onze deur blijft altijd open voor wie terug wil keren.”

“Wie hier komt werken, weet ook dat wij een groot belang hechten aan een goeie work-lifebalance. Een pluspunt na corona is dat we enorm hebben ingezet op telewerken. Dat wordt geapprecieerd door kandidaat-medewerkers.”

Of Jan Eerebout intussen zelf die work-lifebalance nog wat in de gaten houdt? “Ik hou nog wel wat tijd vrij om te wandelen maar dat is het zowat. Straks wacht alweer een kerntakendebat waarin we als gemeente willen bepalen wat we wel en niet meer willen doen…”