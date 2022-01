Jan De Bruyne, stichter ‘t Brugs Beertje overleden

Jan De Bruyne, oprichter van het gekende café ‘t Brugs Beertje, is op 77-jarige leeftijd overleden in Mortsel. Brugge verliest zo een monument van de horeca.

Jan De Bruyne werd in Gent geboren op 20 februari 1944. Hij was bijzonder goed gekend in horecamiddens. In 1983 startte hij in de Kemelstraat met ‘t Brugs Beertje, een café met een ruime kaart van streekbieren. Pils kon je er niet drinken.

Samen met Daisy Claeys bouwde hij de zaak uit en al snel zat het café dagelijks vol met heel wat toeristen. Jan De Bruyne gaf de klanten maar wat graag uitleg over de verschillende biersoorten; hij kon bijzonder boeiend over bier praten. De zaak stond in tal van internationale gidsen als niet te missen café in Brugge.

Ridder van de Roerstok

Jan De Bruyne was voorts een man met heel wat ideeën. Zo wou hij een berenworp organiseren in verschillende Europese steden als promotie voor de zaak. Hij was ook al jaren terug bezig met de combinatie van bier bij de maaltijd in plaats van wijn, het huidige foodpairing.

Jan was ook Ridder van de Roerstok en een perfectionist. Bij een bezoek aan andere horecazaken bijvoorbeeld lette hij op alle details onder meer op de temperatuur van het bier maar ook of de kaart wel correct was en er bijvoorbeeld geen trappist vermeld stond als het om een abdijbier ging.

Heel actief

“Van 1983 tot 2000 hebben we de zaak samen gerund”, vertelt Daisy Claeys. “Daarna heb ik het alleen verder gedaan tot in 2017. Dan heeft Dries Brouckaert de fakkel overgenomen en hij zet de zaak voort met hart en ziel.”

“Van in de beginperiode hadden wij al meteen 150 bieren op onze kaart. Heel wat klanten hebben toen bij ons de bieren van De Dolle Brouwers leren kennen. Jan was ook nog actief in de Super Shopping Straat, bij Horeca Brugge en in ’t Hamerken”, geeft Daisy Claeys nog mee.

De uitvaart van Jan De Bruyne vindt plaats op zaterdag 22 januari in de kerk van Hoboken. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan. (SR)