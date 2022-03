Jan Baelus ontwerpt de decoratieve elementen van Plopsaland

Wie door de grote deur van Plopsaland De Panne stapt, treedt binnen in een fantasiewereld. Dat is onder meer te danken aan Pannenaar Jan Baelus, die als concept artist de decoratie in het pretpark ontwerpt. “Ik tracht mij als dertiger in te leven in de leefwereld van kinderen en de Studio 100-figuren.”

De loopbaan van Jan Baelus (37) was tot dusver een echte rollercoaster. “Ik groeide op in Antwerpen, waar ik naar school ging in de kunsthumaniora. Vervolgens trok ik naar het KASK in Gent, om er animatiefilm te studeren. Nadat ik daar afstudeerde, heb ik mij enkele jaren beziggehouden met videoclips, storyboards en promospots. Door omstandigheden stopte ik echter met film en video, en belandde ik in de horeca. Daar kwam dan weer het besef dat ik mijn creatieve talenten moest benutten, dus begon ik digitaal te tekenen. Nog later zag ik de vacature voor ‘concept artist/tekenaar’ bij Plopsa en zonder goed en wel te beseffen wat dat juist inhield, heb ik daarvoor gesolliciteerd”, vertelt hij.

Creatief proces

Met succes, want ondertussen zijn we bijna vijf jaar verder en verhuisde Jan met zijn vriendin Sarah De Gheselle van Gent naar De Panne. “Hier bij Plopsa deel ik nu het creatieve kantoor met een vijftal andere artiesten, die elk hun specifieke deeltaken uitvoeren. Doorgaans is het zo dat ik een algemene impressie van een attractie of themazone krijg van de art director, die ik dan verder uitwerk in een detailed design. Daarbij vertrek ik van de technische tekening waar de onderliggende staalconstructie al op staat en daar teken ik dan de decoratie bovenop. Dit gaat vervolgens naar de werf, waar mijn ontwerp wordt uitgevoerd in spuitbeton of andere materialen. Ook daar ben ik nauw bij betrokken, want als on site art director geef ik feedback en ben ik verantwoordelijk voor het eindresultaat. Voorts doe ik hier ook nog grafisch werk, bijvoorbeeld voor print. Mijn voorkeur gaat echter uit naar het echte design, omdat je die 3D-tekeningen echt tot leven ziet komen wanneer de constructies worden gebouwd”, stelt Jan.

Kinderwereld

Zijn eerste artistieke projectopvolging in Plopsaland De Panne was de DinoSplash. “Dat was voor mij meteen een leuk thema, omdat ik zo als dinofan mijn eigen jeugd kon herbeleven. Daarnaast ontwierp ik ook de wachtrij voor The Ride to Happiness en alle themasuites van het Plopsa Hotel. Zaken zoals Bumba, Kaatje en Kamiel of Tik Tak voor de allerkleinsten vind ik moeilijker, omdat die figuren geen uitgebreide leefwereld hebben waarin ik mij creatief kan uitleven. Doordat ik zelf geen kinderen heb, ben ik daar sowieso ook minder mee vertrouwd. Of ik dan Bumba moet bingewatchen? Nee hoor, dan krijg ik een styleguide waarop alle personages en hun gebruiksvoorwerpen staan afgebeeld. Het is overigens niet zo dat ik die elementen uit bepaalde tv-reeksen letterlijk moet overnemen voor het decor. Er is altijd ruimte voor een eigen interpretatie”, weet Jan.

Geheim

Inspiratie voor die fantasiewerelden haalt hij dikwijls van de real world experience: door op reis te gaan en nieuwe culturen te ontdekken. “In normale tijden pak ik een paar keren per jaar mijn koffers, waardoor ik al alle uithoeken van de wereld zag. Foto’s hoef ik overigens niet zelf te maken, want mijn vriendin is fotografe en reisblogger. Ik snuister dus dikwijls in haar archieven”, geeft Jan aan.

“Ik reis trouwens ook vaak voor het werk, want ik was de voorbije jaren ook al aan de slag voor de Plopsa-sites in Duitsland, Praag en Polen. Waar ik momenteel aan werk, is top secret. Ik kan alleen kwijt dat er interessante projecten in de pijplijn zitten, waar ik heel enthousiast over ben!”