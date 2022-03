Jan (58) veilt Lego voor de Oekraïners die hij opvangt: “Legokamer is voortaan hun slaapkamer”

Een Legofan (58) uit Langemark, die een deel van zijn Legokamer vrijmaakte voor een gezin uit Oekraïne, zal straks een deel van zijn collectie veilen op een beurs in Torhout. De opbrengst gaat naar het Oekraïens gezin, dat bij hem mag blijven tot de oorlog voorbij is.

De Langemarkse Legofan Jan Vanden Berghe (58) bouwde ooit de Ieperse Menenpoort na uit 54.000 Legoblokjes en vangt nu al langer dan tien dagen een gezin uit Oekraïne op. “Een moeder met haar dochter van twintig en zoon van elf uit Kiev”, vertelt hij.

“Ze willen blijven tot de oorlog voorbij is. Wanneer? Dat zien we wel. Zelf hebben we er geen timing opgeplakt. We hebben een goede klik en er is plaats genoeg. De keuken en badkamer worden gedeeld. Dat is een kwestie van afspraken en dat loopt perfect. Ze hebben uiteraard wel voldoende privacy nodig in een eigen kamer.”

Exclusieve stukken

Hiervoor maakte Jan een grote slaapkamer vrij voor de moeder en zoon door zijn Legocollectie te verplaatsen. “Dat was mijn Legokamer”, aldus Jan. “Tijdens het verhuizen, groeide het besef dat ik wel heel veel Lego heb. Hoeveel? Moeilijk te zeggen. Het gaat om tienduizenden blokjes. Daarom wil ik nu een deel van mijn collectie verkopen op een beurs in Torhout. De opbrengst gaat integraal naar dit gezin, dat zelf mag beslissen wat ze ermee doen.”

Jan verzamelde en spaarde de blokjes doorheen zijn leven. “Ik bouw vooral eigen werken. Zoals de Menenpoort, die nu in Ieper staat in een gebouw van de Commonwealth Wargraves Commission. In de collectie die ik straks te koop aanbiedt, zit een aantal tamelijk exclusieve stukken, zoals twee lampen die displays waren in winkels en een Legovlag uit Denemarken. Verder zit er iets in voor iedereen: grote en kleine sets, Star Wars, Friends, City, Duplo… De veiling vindt nu zaterdag plaats om 14.30 uur op de Legobeurs in Torhout. De opbrengst? Ik ben blij met elk bedrag.”

Vrijwilligerswerk

De Oekraïense Alisa (20), die bij Jan verblijft, is dankbaar. “Onze landgenoten hebben hulp nodig. Mijn vriend is nog steeds in Oekraïne en doet er vrijwilligerswerk”, vertelt ze. “De opbrengst gaat naar hun werking.”

Normaal kan Jan ook na de veiling nog steeds zijn hobby uitoefenen. “Of ik nog genoeg Lego overhoud voor mezelf? Ja, als ik mijn vrouw mag geloven”, lacht Jan.

