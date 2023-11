Jan (40) meet schade op nadat verwoestende vlammenzee loods in as legt: “Stilstaan? Dat doen we niet”

Jan Lonneville (40) staat er kalm bij wanneer we hem spreken. Met zijn blik gericht op zijn uitgebrande loods, denkt de man al volop aan de toekomst. En dat nauwelijks een halve dag nadat een inferno een ravage aanrichtte in zijn bedrijf. “Ik was onderweg toen ik een telefoontje kreeg: ‘De tractor staat in brand’. Op dat moment had ik nooit gedacht aan zo’n vlammenzee.”

Hij heeft net enkele uren zijn bed gezien, maar voor Jan Lonneville (40) was het sowieso een avond en nacht om nooit te vergeten. We spreken vrijdagavond omstreeks 17 uur wanneer er in het bedrijf van Jan — hij is loonwerker — nog volop activiteit bezig is. Achteraan de loods in de Weststraat in Moerkerke loopt het evenwel fout. Eén van de tractoren vat plots vuur. Er is geen blussen meer aan. De vlammen verspreidden zich razendsnel. Logisch, als je weet dat de loods gevuld is met stro en hooi.

Landbouwvoertuigen gered

“Ik was op dat moment niet aanwezig”, zegt Jan. “Plots kreeg ik een telefoontje. ‘De tractor staat in brand’, klonk het. Op dat moment wist ik nog niet hoe ernstig het was. Ik vertrok meteen huiswaarts en al van ver zag ik de vlammen en wist ik dat het héél erg was.”

De 40-jarige loonwerker vertelt het zaterdagochtend op een rustige toon. Op de achtergrond is de brandweer nog bezig met het nablussen van de loods. Iets wat de brandweerlui de volledige nacht voordien hebben gedaan. “Voor mij is het belangrijkste dat er geen gewonden zijn gevallen”, stelt Lonneville. “Toen ik aankwam vlak na het uitbreken van de brand zijn we meteen gestart met het wegrijden van onze landbouwvoertuigen die het dichtste bij het vuur stonden. Waarom? Om zoveel mogelijk te redden natuurlijk. Dat is ook gelukt. Op één tractor na bleven alle voertuigen gevrijwaard. In de loods zelf is de ravage natuurlijk groot.”

De brandweerlui hebben de volledige nacht moeten blussen om de vlammen in de loods te doven. © MM MM

‘Goede’ windrichting

Naast loonwerker is hij ook fouragehandelaar, waardoor er in zijn loods grote hoeveelheden stro en hooi als veevoerder liggen opgeslagen. Hoeveel ton stro en hooi in vlammen opging? Daar durft Jan vooralsnog geen uitspraken over doen. Net zomin over de precieze oorzaak van de brand. “Het is begonnen bij de tractor”, is het enige wat de zaakvoerder kan zeggen.

“De uitgebrande loods staat er nu een jaar of twee. Het is aangebouwd aan een loods die er al eerder stond en destijds beslisten we om tussen beide ruimtes een betonnen scheidingsmuur te plaatsen. Voor in het geval er ooit brand zou uitbreken. Je hoopt natuurlijk dat het nooit zal gebeuren, maar het gebeurde nu toch. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat de ‘oude’ loods grotendeels gevrijwaard bleef”, aldus Jan. “Al hadden we ook ‘geluk’ dat de wind goed zat.”

Ondertussen kijkt Jan al voorzichtig richting toekomst. “Stilstaan gaat niet hé. Dus ja, ik zit nu al in mijn hoofd met de heropbouw”, besluit de man hoopvol. (MM)