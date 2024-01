“Jammer genoeg niet alles kunnen waarmaken”: Alain De Vlieghe houdt laatste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Zuienkerke

Zaterdag vond de – zoals elk jaar druk bijgewoonde – nieuwjaarsreceptie plaats in Zuienkerke. Van burgemeester Alain De Vlieghe is reeds geweten dat hij op het einde van het jaar de sjerp doorgeeft, en dus werd het meteen ook zijn laatste nieuwjaarstoespraak.

“Dit was mijn laatste nieuwjaarsbrief als burgemeester”, sprak De Vlieghe de talrijk opgedaagde aanwezigen toe. “In al mijn toespraken heb ik geprobeerd om op een luchtige manier jullie in te lichten wat er reilde en zeilde in onze gemeente, wat onze toekomstplannen waren. Jammer genoeg hebben we, door omstandigheden die we niet in eigen handen hadden, niet alles kunnen waarmaken. Maar ik zal mijn taak als burgemeester met evenveel gedrevenheid voortzetten tot het einde van de legislatuur”, klonk het.

‘Slenterende’ zaken

Er zijn immers nog heel wat lopende zaken in de gemeente. “Al zouden we dat misschien beter wijzigen in ‘slenterende’ zaken”, aldus een cynische De Vlieghe. “Van veel collega-burgemeesters hoor ik eenzelfde verhaal: dat het vandaag veel te lang duurt eer je als gemeentebestuur überhaupt nog iets kunt realiseren. De ellenlange procedures en eindeloze gerechtelijke mogelijkheden om dossiers te vertragen of zelfs tegen te houden, zijn gewoon niet meer realistisch. Voor Zuienkerke hebben we ook een paar dossiers die in dat straatje zitten zoals het masterplan in Nieuwmunster, het bouwen van sociale woningen in de Meetkerkestraat en het aanleggen van een stukje voetpad langs de Driftweg.”

Fusie

De Vlieghe had het ook nog eens over de gemeentefusies. “Het fusioneren van gemeenten zal dit jaar geen hot item meer zijn: de politici zullen in dit verkiezingsjaar andere bezigheden hebben. Pas na de samenstelling van een nieuwe regering – en dat kan opnieuw lang duren – zal dit weer een agendapunt zijn. Als derde kleinste gemeente van West-Vlaanderen op vlak van bevolking is de kans groot dat we hierin een beslissing gaan moeten nemen. Hoewel: aangezien Zuienkerke een paar maanden geleden nog verkozen werd tot mooiste gemeente van West-Vlaanderen en we een financieel gezonde gemeente zijn, ware het misschien beter dat Zuienkerke zelfstandig blijft. Onze gemeente kan als kijkdorp dienen om aan de overheid aan te tonen hoe het kan zónder fusies”, aldus De Vlieghe, die tot slot ook nog eens vooruitblikte op enkele geplande uitgaven voor het nieuwe jaar. Zo wordt er 900.000 euro uitgetrokken voor wegenwerken en is de restauratie van de kerkhofmuur in Nieuwmunster geraamd op 130.000 euro. Het einde van deze legislatuur is volgens de nieuwe regelgeving voorzien voor de eerste vijf dagen van december. Dan wordt de nieuwe burgemeester aangesteld in de gemeenteraad. “Op de volgende nieuwjaarsreceptie wordt deze dan ingehuldigd, en ik zou op dat moment ook nog graag een overzichtje geven van mijn volledige politieke loopbaan”, besluit De Vlieghe. Het Zuienkerkse feestcomité huldigde de burgervader nu al met een mooie fotomuur.