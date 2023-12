James Ensorgame van BC Oostende groot succes: “Lang geleden dat zaal nog zo gevuld zat”

Op tweede kerstdag ontving basketbalclub Oostende de Antwerp Giants. Oostende won de partij, die vooral in het teken stond van James Ensor. Het werd zowaar een James Ensorgame. “Het is belangrijk dat wij als BCO ons steentje bijdragen aan het belangrijke culturele jaar rond James Ensor”, meent Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende.

Er was dus meer dan het puur sportieve tijdens de wedstrijd tussen Oostende en Antwerp. In de COREtec Dôme stond dinsdagavond alles in het teken van James Ensor. “Het was een absolute topmatch, zowel sportief als extra-sportief. De zaal vullen met vijfduizend supporters: dat was al een hele tijd geleden, behalve in de play-offs. De spelers getuigden ook dat er een fantastische sfeer was. We zijn deze wedstrijd heel zenuwachtig begonnen, misschien ook wel een beetje door de atmosfeer in de zaal. Uiteindelijk hebben de spelers voor hun supporters na een moeilijke avond toch doorgedrukt naar de zege”, zegt CEO Jurgen Vanpraet.