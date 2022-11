Jakob Depoortere van VTI Roeselare wint goud en zilver op WorldSkills in Ciney

Jakob Depoortere uit het vijfde jaar schilderen en decoratie van VTI Roeselare viel in de prijzen op de WorldSkills in Ciney. Hij pakte op nationaal niveau goud en op internationaal niveau zilver. De WorldSkills-wedstrijden worden jaarlijks georganiseerd voor mensen met uitmuntende vaardigheden uit verschillende sectoren zoals bijvoorbeeld kappers, obers, lassers, houtbewerkers, schilders…

Van 13 november tot en met 15 november verbleef Jakob in de Waalse stad Ciney om daar het beste van zichzelf te geven. De opdracht bestond eruit om een deur met lijstwerk en deurlijst te schilderen met vrije hand en spalter. Jakob slaagde erin om de challenge tot een goed einde te brengen en de juryleden waren onder de indruk van zijn talent. Het talent ontwikkelde hij binnen het VTI Roeselare. Het is de bedoeling om ooit mee te doen aan WorldSkills-wedstrijden in het buitenland (Frankrijk en Luxemburg).