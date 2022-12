Jakob De Lameillieure wint esports basketbaltornooi X-Mas NBA2K23 in Kortrijk.

X-Mas Tournament organiseert samen met Kortrijk Spurs het eerste esports basketbaltornooi in de Benelux. Het X-Mas NBA2K23 Tournament bestaat uit vier kwalificatierondes met vandaag, donderdag, de finale op groot scherm in de Lange Munte. De winnaar van elk kwalificatietoernooi mag zich aan PlayStation tegoedbonnen verwachten met een aparte trofee voor de eindwinnaar. Dit esports tornooi loopt naast het jaarlijkse internationaal jeugdbasketbaltornooi met 1.500 jongeren uit twaalf verschillende landen dat ook in de Lange Munte plaatsvindt.

“Het evenement was toegankelijk voor iedereen, zowel jong als oud kon gratis deelnemen en hun skills op de proef stellen op het digitale basketbalveld”, vertelt Arne Miechielssens, esports projectmanager.

De eerste kwalificatieronde ging op 21 december door in het Huis van de Kerstman op het Schouwburgplein. Het was een tornooi tussen bekende Kortrijkse gezichten (waaronder de burgemeester), influencers van de Vlaamse gaming en streaming communities, professionele basketbalspelers en NBA2K spelers. Eergisteren, dinsdag, vond de tweede ronde plaats in de Lange Munte. “Dat was de eerste open qualifier. Vooral lokale en jeugdspelers werden opgeroepen om deel te nemen aangezien dan ook het basketbaltoernooi voor de allerjongsten van start ging in de Lange Munte. Voor de derde ronde werd gisteren, woensdag, in de voormiddag eerst een kwalificatietornooi gehouden voor deelnemende teams en spelers aan het basketbaltornooi. Wat later op de dag opnieuw een open kwalificatietornooi voor alle gamers, maar ook voor bezoekers, familie en vrienden van deelnemers van het basketbaltornooi”, aldus Arne.

Finale op groot scherm

Vandaag, donderdag, tussen 14 en 16 uur werden de halve finales gespeeld tussen de winnaars van de vier kwalificatietoernooien: Mathieu Coucke, Sukru Taskin, Sandro Loladze en Jakob De Lameillieure. Sukru won van Mathieu met één punt verschil in de laatste minuut, 50 – 49. “Dus het was nog spannend”, lacht Sukru. “Ik neem het straks op tegen Jakob, maar ik had geen voorkeur. Ik vind het vooral belangrijk om esport meer op de kaart te zetten in de regio. Ik speel mee voor de fun, niet per se om te winnen, maar de finale spelen komt nu wel met wat stress.”

De beslissende finale werd op het groot scherm in zaal 1 van de Lange Munte getoond, net voor de finale van het basketbaltornooi Heren. Jakob won van Sukru en neemt de trofee mee naar huis.