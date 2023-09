Jade Vansteenkiste niet naar WK Turnen: “Ik focus nu alweer op de Spelen in Parijs”

Jade Vansteenkiste (20) uit Ledegem werd op het nippertje niét geselecteerd voor het WK Turnen dat vanaf dit weekend plaatsvindt in Antwerpen. Na de tegenslagen die ze eerder kende, opnieuw een klap die hard aankwam. Maar opgeven is nog altijd geen optie.

Aan doorzettingsvermogen heeft het topturnster Jade Vansteenkiste nooit ontbroken. De talentvolle belofte kreeg de voorbije jaren al vaker te kampen met tegenslagen. Maar het nieuws dat de Belgische GymFed haar niet opstelt voor het WK in Antwerpen, dat had ze niet zien aankomen. “Het zit diep, maar ik ben toch alweer een beetje bekomen”, kijkt ze terug op de voorbije dagen.

Jade groeide op in een uitgesproken sportief gezin en turnt al sinds haar vijfde. Op haar twaalfde koos ze voor topsport, sindsdien zit ze op internaat aan de Topsportschool in Gent. “Turnen ging me goed af, ik won ook wedstrijden. Ik ging niet graag weg bij mama, maar in het zesde leerjaar besloot ik er toch vol voor te gaan”, blikt ze terug.

Mama heeft me één keer gevraagd of ik hier écht mee wilde doorgaan

In 2016 werd Jade Belgisch kampioen, maar een jaar later onderging ze ook twee elleboogoperaties. In 2018 nam ze met succes deel aan het EK als junior en in 2019 als senior. Daarna werd ze geselecteerd voor het WK én de Olympische Spelen in Tokio (Japan) in 2020. “Maar de Spelen werden uitgesteld door corona en toen is voor mij de miserie begonnen”, vertelt ze. Een pijnlijke voetoperatie hield haar weg van de Spelen in 2021. Jade vocht echter terug, maar kreeg toen te kampen met polsblessures. Pas zes operaties later kon ze weer beginnen trainen.

Diep gezeten

Drie jaar niet kunnen turnen, eiste niettemin zijn tol. “Ik heb heel diep gezeten, fysiek maar ook mentaal. Intussen zag ik de andere leden van mijn team vooruitgang boeken, naar de Spelen trekken… Ik probeerde een positief gevoel te halen uit elke kleine stap die ik vooruit kon zetten op training, maar het gaf me niet de voldoening waar ik op uit was. Toch was opgeven geen optie. Iets in mij bleef herhalen dat ik moest doorbijten tot ik de Spelen kon halen.”

Jade vocht dan ook terug en meende helemaal klaar te zijn voor het WK in Antwerpen. Op de testen voorafgaand aan de selectie voor het WK scoorde ze ook goed, maar de GymFed weerhield haar in laatste instantie dan toch niet. “Dit kwam nog harder aan dan de eerdere tegenslagen. Zou ik dan nooit kans maken op de Spelen? Maar ik laat me niet doen, ik ga zeker nog een jaar door.” Simone Biles zal ze dus straks niet tegen het lijf lopen in Antwerpen, maar Jade gaat wel kijken en supporteren voor haar teamgenoten. “De Amerikanen trainden de voorbije week trouwens bij ons in Gent, ik heb Simone dus al vanop afstand aan het werk kunnen zien”, klinkt het opgewekt.

(foto Christian Degroote)

Jade traint dus verder, de eerste testen voor de selectie voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar vinden plaats in februari. “Neen, de angst dat ik ook dat niet haal, speelt me geen parten”, maakt ze zich sterk. “Die eerdere tegenslagen helpen me om me daar nu opnieuw over te zetten.” Jade werd en wordt op school ook psychologisch ondersteund. “Maar persoonlijk helpt het mij meer om over die problemen te praten met vriendinnen en met mijn mama die vroeger ook geturnd heeft op hoog niveau. Zij weet dus waarover ik het heb.” Over haar sportieve toekomst na 2024, met of zonder Spelen, denkt ze voorlopig niet na. “Veel zal ook afhangen van hoe mijn lichaam dan reageert. Ik wil natuurlijk gezond blijven. Het is trouwens door mijn eigen ervaringen met sportpsychologie tijdens mijn blessuretijd dat ik die opleiding zelf ben beginnen volgen. Het intrigeert me, ik denk dat er nog meer mogelijk moet zijn op dat vlak. Als mijn sportcarrière eindigt, zie ik mezelf zeker in die richting verdergaan.”

Voluit gesteund

Topsport heeft haar snel volwassen gemaakt, meent Jade. “Mijn tweelingzus zei wel vaker dat ik te serieus was voor een tiener. Dat was enerzijds positief, in wat ik doe moest ik snel mijn plan kunnen trekken, maar anderzijds heb ik daardoor een stukje kindertijd gemist. Al kan ik niet zeggen dat ik spijt heb van mijn keuze.” Jades mama Evelyn Degrendele is geselecteerd voor het WK Ironman op Hawaï over twee weken, zus Rhune is triatlete op topsportniveau, broer Tesne is trainer bij Gym Izegem. “We zien elkaar weinig daardoor, maar we begrijpen dat van elkaar. In mijn blessureperiode heeft mama me één keer gevraagd of ik hier écht mee door wilde gaan. Mijn antwoord was ja!. Ik weet dat ze het als moeder moeilijk vindt om mijn verdriet en ontgoocheling te zien, maar ze heeft me alleen maar gesteund.”