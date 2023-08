Jacques Staelens en Marleen Callens 50 jaar getrouwd: “Met de familie op cruise”

Jacques Staelens en Marleen Callens uit Lendelede zijn 50 jaar getrouwd en werden op het gemeentehuis ontvangen. “Ter gelegenheid van ons gouden huwelijksjubileum gaan we op cruise met de kinderen en kleinkinderen”, zeggen ze.

Jacques werd op 20 februari 1949 in Kortrijk geboren. Hij heeft nog twee zussen. “Na de lagere school in Lendelede volgde ik twee jaar les aan het ‘Collège Technique Saint-Henri’ in Moeskroen om mijn Frans te leren”, zegt Jacques. “Op mijn 14de ging ik werken bij juwelenbedrijf Bostoen in Marke en graveerde er namen in gouden ringen en juwelen. Toen ik 18 jaar werd, startte mijn vader samen met mij een eigen bedrijf op in verwarming en sanitair. Ik volgde nog vier jaar avondles en bijscholingen zodat ik op de hoogte bleef van de voortdurende vernieuwingen in die branche. Toen ik 65 jaar was, liet ik het bedrijf over aan mijn zonen Glenn en Brian en doe het sindsdien wat rustiger aan. Ik doe er nog wat administratief werk en blijf zo nog een beetje bezig.” Jacques deed zijn legerdienst als soldaat-matroos in Oostende.

dancing van Perdangs

Marleen werd net als Jacques in Kortrijk geboren, op 19 november 1953. Ze groeide op in de Kerkweg in Ooigem en heeft nog een jongere broer en zus. “Ik volgde enkele jaren middelbaar onderwijs en begon toen te werken in het Sint-Jozefsrustoord in de Condédreef in Kortrijk”, zegt Marleen. “Toen ik 38 jaar was, werd ik meewerkende echtgenote bij mijn man.” Jacques en Marleen leerden elkaar kennen in de dancing van Perdangs in Lendelede. “Jacques zijn nicht was een vriendin van mij en via haar ontmoette ik hem”, zegt Marleen. “We bleven afspraken maken en na vier jaar verkering trouwden we voor de wet op 8 juni 1973 in het gemeentehuis van Ooigem en op 14 juni 1973 voor de kerk.”

Hobby’s

Jacques en Marleen woonden eerst in de Rozebeeksestraat. “Vier jaar later verhuisden we naar onze nieuwbouwwoning in de Wilgenlaan waar we nog altijd heel graag wonen”, zeggen ze. Het gouden paar heeft twee zonen. Brian is gehuwd met Annelies, en Glenn met Sophie. Jacques en Marleen zijn ook de trotse grootouders van Davina, Stan, Emma en Lucas.

Jacques houdt van fotograferen en koken. “Ik bak iedere week acht broden, zes kleintjes en twee grote. Verder ben ik lid van de fotoclub van Lendelede en maak van iedere reis een fotoboek. Ik volg ook nog veel online cursussen over koken en fotografie.” Marleen houdt van fietsen en wandelen en gaat graag mee met Okra.

“Samen volgen we de sportprestaties van onze kleinkinderen: de voetbalwedstrijden van Davina en Stan én de judokampen van Emma en Lucas. We houden van reizen zowel binnen als buiten Europa en gaan af en toe eens op cruise. We kijken trouwens nu al uit naar de cruise op de Middellandse zee die we planden naar aanleiding van ons gouden huwelijksjubileum, met de kinderen en kleinkinderen. Het wordt ongetwijfeld een onvergetelijke familiebelevenis!”