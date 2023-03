Jacques Deroo bemant sinds kort de Digibank infodesk in De leestuin: “Heel wat mensen missen vandaag de digitale sneltrein”

Wie kansarm is of intussen te oud om de pijlsnelle digitale revolutie te omarmen, kan sinds kort in Bredene terecht bij Jacques Deroo, die als vrijwilliger van de Digibank inwoners helpt bij het invullen van de belastingbrief, online bankieren, downloaden van apps op de smartphone,… “Want wie niet vertrouwd is met de digitale wereld, loopt er vaak in verloren”, heeft de oud-schepen vastgesteld.

“Ik moet bekennen, na mijn drukke bestaan als schepen en OCMW-voorzitter ben ik in het legendarische zwarte gat getuimeld. Ik ben vandaag nog wel gemeenteraadslid en directielid van het MEC Staf Versluys, maar ik had na mijn schepencarrière gewoon te weinig om handen. Gelukkig (nu ja) was er nog het vaccinatiecentrum, waar ik twee jaar aan de slag ben geweest. Maar toen dat sloot, had ik plots weer veel te veel vrije tijd.

En zo ben ik bij Perspectief beland, een non-profit organisatie die steden en gemeenten in de regio bijstaat in onder meer het begeleiden van werkzoekenden en kansarmen. Ook hulp aan mensen, die niet vertrouwd zijn met de digitale wereld, behoort, via het Vlaamse project Digibanken, tot hun takenpakket.”

Je vindt Jacques sinds kort daarom elke maandagmorgen van 9u tot 12u aan een desk in bibliotheek De leestuin. Daar probeert hij al wie ‘technische’ bijstand nodig heeft bij het gebruik van computer of smartphone vooruit te helpen. Zijn bijstand mag erg ruim begrepen.

“We worden met zijn allen richting pc-bankieren geduwd. Vroeger ontving je een papieren belastingbrief, vandaag moet alles via Tax on Web gebeuren. Vragen over je pensioen moeten via MyPension en een vakantie boek je nu van achter de computer. Wil je documenten opvragen bij politie of gemeentebestuur? Dan ben je stilaan ook op de pc aangewezen. Maar als je beseft dat 9 % van de bevolking gewoon geen computer heeft, dan begrijp je dat heel wat mensen vandaag achterblijven.”

Nog erger is het volgens Deroo gesteld met de smartphone. “11% van de Bredenaars heeft geen zo’n hebbeding. Maar voor alles en nog wat heb je vandaag een app op die gsm nodig. Denk maar aan parkeren of je covid-info.

Vroeger kon je ook makkelijk telefonisch informatie opvragen bij je TV-distributeur of elektriciteitsmaatschappij. Vandaag beland je bij een callcenter. Je moet dan eerst het ritueel van ‘druk nu 1, dan 8, dan zevenendertig…’ afwerken om te horen dat ‘omwille van de vele aanvragen de wachttijd langer dan gepland duurt’. En in sommige gevallen moet je zelfs nog betalen per minuut ook! Niet meteen leuk voor wie het al niet breed heeft.”

De digitale revolutie is mooi, vindt Jacques, “maar wie ouder is dan 50 of niet met computers is opgegroeid, valt uit de boot. Een derde van de Bredenaars is ouder dan 55 jaar en blijft vaak in de digitale kou staan.

En dan heb je nog de groep kansarmen, laaggeletterden, mensen in een kwetsbare positie, vroegtijdige schoolverlaters (14,7% van de leerlingen vandaag!) en inwoners van niet-Belgische origine (15% van de bevolking in de regio Oostende). 5 tot 11% van de inwoners is werkzoekend,… kortom, voor meer dan de helft van de bevolking gaat de digitale revolutie veel te snel.”

Precies daarom is de Vlaamse overheid gestart met een relanceplan en de oprichting van ‘Digibanken’. “In de regio Oostende hebben twee verenigingen hiervoor subsidies gekregen: Perspectief en Leven & Vrije Tijd. Ze kregen allebei een toelage van bijna 500.000 euro. Het project loopt tot eind 2024. De beide verenigingen geven laptops, PC’s en andere hardware in bruikleen, doorgaans gratis. Ze organiseren opleidingen ‘digitale vaardigheden’ en bieden een open helpdesk aan. Voor een internetverbinding thuis wordt een kleine kost van 5 euro/maand aangerekend.”

In de regio Oostende sloten Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem en Oostende aan. “Vier jaar geleden, toen ik nog OCMW-voorzitter was, startte Bredene met een armoedebeleidsplan, waar deze problemen al werden aangekaart. We zetten toen al heel wat op touw om de digitale kloof te dichten. Er worden regelmatig computerlessen gegeven en in De leestuin en bij de Jeugddienst zijn computers ter beschikking. Maar als ik zie hoeveel mensen me opzoeken aan de Digibank desk, dan besef ik dat er nog heel wat werk op de plank ligt.” (MM)