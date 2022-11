Jacqueline Van Elslander viert 100ste verjaardag

Het woonzorgcentrum Sint-Anna, waar ze nu verblijft, een aantal lokale mandatarissen en haar familie keken reikhalzend uit naar de dag dat Jacqueline 100 werd.

Niet alleen Sint-Anna in feestmodus, ook de ganse familie en zeker Jacqueline zelf natuurlijk, want ze is nog zeer helder van geest. “Mijn moeder werd geboren in Kortemark op 23 november 1922 en verbleef er tot net na haar 11de verjaardag”, vertelt haar zoon François Sibille. “Toen verhuisde ze met haar ouders naar Oostende tot in 1940. Veiligheidsredenen, ingegeven door de oorlog, dwongen haar ouders te verhuizen naar Eernegem.”

“Eernegem werd oorspronkelijk maar als een tijdelijke verblijfplaats, de duur van de oorlog, vooropgesteld. Uiteindelijk is het een definitieve woonplaats geworden. In 1942 leerde ze er Paul Sibille kennen, een aantrekkelijke vrijgezel van 42 jaar, brouwer en ook politicus, toen vaandeldrager van het liberalisme in Eernegem en in het kanton Gistel. Vijf jaar later, in 1947, huwden ze.”

Perfecte huisvrouw

“Ze fungeerde als ‘perfecte huisvrouw’ en tot haar voornaamste prioriteiten behoorden vooral het stimuleren van de schoolprestaties van mezelf (geboren in 1948). Ook nam ze, toen het nodig werd, haar mama gedurende verscheidene jaren in huis en bezorgde haar zo een mooie oude dag. Haar man Paul overleed in 1983 op 83-jarige leeftijd.”

“Tot april 2021 bleef ze alleen wonen in haar huis en nam dan haar intrek in het Eernegemse WZC Sint-Anna. Zij die haar huis nooit wou verlaten, is tot aangename verrassing van de familie, behoorlijk graag in het woonzorgcentrum. Ze houdt zich vooral bezig met het oplossen van kruiswoordraadsels, het (her)lezen van Franse romans en het bekijken of beluisteren van MENT tv, de tv-zender die 11 jaar geleden opgericht werd en nog steeds gerund wordt door haar kleindochter Magali samen met Marc Hallez. De geboorte van achterkleinzoon Emile Sibille Hallez op 13 februari 2020 was voor haar een bijzonder gelukkige gebeurtenis.”

François en Magali Sibille en achterkleinzoon Emile hebben nu niet alleen een 100-jarige moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, maar er waren destijds nog twee honderdjarigen, Adrienne Plancke (schoonmoeder van Jacqueline) en Marthe Leontine Bordessol (moeder van Jacqueline).