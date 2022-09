Jacqueline Torreborre en Georges Lasat vieren briljant

Maandag 5 september was het precies 65 jaar geleden dat Jacqueline Torreborre (86) en Georges Lasat (86) elkaar het jawoord gaven. Dat briljanten jubileum vierde het koppel met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Noya op zondag 4 september.

Jacqueline en Georges leerden elkaar kennen in het uitgaansleven. “Dat was eerst in zaal Sonia en in het Sint-Pietershof in Oudenburg. Later gingen we ook uit in Oostende”, vertelt Jacqueline. Beiden waren 21 jaar toen ze de grote stap waagden. “En ik ben nog altijd content van mijn ventje, en ik hoop hij van mij”, lacht ze. Het echtpaar kreeg twee zonen: Freddy, getrouwd met Inge Decoo en Luc, getrouwd met Mieke Farrazijn. Intussen zijn er vier kleinkinderen: Michael, Thomas, Jens en Maya.

“En onze Thomas bezorgde ons met Noya al een achterkleinkind”, is Jacqueline trots op haar gezin. De jubilarissen hebben in hun leven hard gewerkt voor een goed bestaan. Georges is elektricien van opleiding en werkte van 1970 tot 1993 in de UCB. Jacqueline was poetsvrouw en deed dat van 1974 tot 1980 in de toenmalige Rijksbasisschool in de Brouwerijstraat, nu GO! Basisschool Arnoldus. “Tot voor corona gingen we elk jaar op reis. Nu komt dat er niet meer van, maar we zijn blij nog allebei goed uit de voeten te kunnen en samen te zijn”, besluit Jacqueline.