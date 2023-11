Jacqueline blaast 101 kaarsjes uit in wzc Sint-Anna

Jacqueline Van Elslander blies op 23 november 101 kaarsjes uit. De kranige dame uit Eernegem verblijft pas sinds april 2021 in het woon-zorgcentrum Sint-Anna, en ook daar probeert ze nog zoveel mogelijk zelfstandig te zijn. “Ze geniet vooral van de sociale contacten die toch wel eerder beperkt waren toen ze nog alleen thuis woonde”, zegt zoon François.

Jacqueline werd in 1922 in Kortemark geboren als tweede en jongste dochter van Boudewijn Van Elslander en zijn echtgenote Marthe Léontine Bordessol. Ze bracht haar tienerjaren door in Oostende, en kwam in 1940 met haar familie, op de vlucht voor de oorlog, in Eernegem terecht.

Daar werd de 22 jaar oudere brouwer en politicus Paul Sibille verliefd op haar, en het paar trouwde op 15 november 1947. Eernegem was oorspronkelijk slechts bedoeld als tijdelijke woonplaats, maar Jacqueline zal er de rest van haar leven blijven. Samen met Paul (die in 1983 op 83-jarige leeftijd overleed) heeft Jacqueline een zoon, François. Magali, de dochter van François, schonk Jacqueline in april 2020 een achterkleinzoon Emile. De hele familie tekende present om te helpen de 101 kaarsjes uit te blazen!

Tot 99 jaar thuis

Tot april 2021 bleef ze alleen wonen maar ze verhuisde dan naar het Eernegemse WZC Sint-Anna. Hoewel dat eerder met tegenzin was, kan Jacqueline het tot aangename verbazing van de familie best goed vinden in het woon-zorgcentrum. Als oudste bewoner probeert ze toch nog steeds zoveel mogelijk zelfstandig te zijn en doet ze relatief weinig een beroep op hulp en zorg. Ze is nog heel helder van geest en geniet van de vernieuwde sociale contacten die toch beperkt waren toen ze nog alleen thuis woonde. Ze houdt zich vooral bezig met het lezen van Franse romans (”zonder bril!”, zegt François trots) en het bekijken of beluisteren van MENT tv, de zender die in 2010 werd opgericht en nog steeds gerund wordt door Magali en haar partner Marc Hallez.

Zowel de moeder als de schoonmoeder van Jacqueline werden 100 jaar, dus een lang leven zit in de familiegenen. (ED)