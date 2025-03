Jacoba is een fiere eeuwelinge

Jacoba Bouckaert mocht zopas honderd kaarsjes op de verjaardagstaart zetten. Of is het Jacqueline? “Op mijn paspoort staat Jacoba. Maar iedereen spreekt me aan als Jacqueline”, zegt de fiere eeuwelinge. Jacqueline, zoals de vrienden haar noemen, verblijft in Residentie Hardoy, waar ze op passende wijze haar verjaardag vierden. Op 12 maart 1925 liet ze zich voor het eerst horen in Rumbeke. Ze was de tweede oudste in een groot gezin van negen kinderen. In oktober 1954 huwde ze met Eric Michiels. Het jonge echtpaar trok voor zes jaar naar Zaïre. Daar werden de drie oudste dochters geboren.

In juni 1960 keerde het gezin terug naar België. “In 1963 kreeg ik een vierde dochter”, zegt Jacqueline. Ze heeft dus vier dochters en twaalf kleinkinderen. Ondertussen dikte de familie aan met dertien achterkleinkinderen. In december 2017 is ze weduwe geworden. Ze bleef nog tot haar 97ste in Izegem wonen. Dan heeft ze haar intrek genomen in Hardoy. “De piano in de inkom trok me onmiddellijk aan, want piano spelen was een hobby.” Haar naam staat eveneens op enkele schilderijen, want ook dat talent had ze wel. (foto JM)