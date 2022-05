Jacky uit Koekelare puzzelt erop los en trekt de wereld rond in 42.000 puzzelstukjes

Tijdens de lockdown ontdekten veel Vlamingen, zowel jong als oud, opnieuw de legpuzzels. Vraag het maar aan Koekelarenaar Jacky Rosseel (70), al jarenlang een echte puzzelfreak. Hij maakte de afgelopen tien maanden een wereldreis in 42.000 puzzelstukjes.

Jacky, getrouwd met Marie-Rose Ramboer, woont in de Zuidstraat in Koekelare en ontdekte het puzzelen dankzij een partijtje tennis met Jean-Marie Devreker, ook een puzzelliefhebber in hart en nieren. Die laatste leende een puzzel uit aan Jacky om eens te proberen. En jawel, Jean-Marie zijn microbe was besmettelijk en Jacky raakt tot op heden niet van die besmetting af. En Marie-Rose vindt dat oké? “Ja, ik ben blij dat hij zich nuttig kan bezighouden in zijn apart hobbyhuisje”, stelt Marie-Rose goedkeurend.

Tel kwijt

Hoeveel puzzels Jacky al gemaakt heeft, weet hij zelf niet meer. “Ik ben de tel kwijtgeraakt, maar denk dat het er ongeveer een 30-tal moeten zijn”, steekt Jacky van wal. “Ik ben begonnen met een van 1.000 stukjes en zo altijd maar verder gegaan. Mijn voorlaatste legpuzzel was er eentje van 40.000 stukjes en mijn laatste creatie is er een van 42.000 stukjes. De moeilijkste puzzel was voor mij een Krypt Puzzel van slechts 654 stukjes, maar deze zijn gemaakt in een en dezelfde kleur en de vorm is een rechthoek met een cirkel binnenin. Aartsmoeilijk is dat. Vandaar dat ik liever een puzzel maak met een afbeelding, want dat zie ik graag.”

Van puzzelen word je rustig, het versterkt je geheugen en houdt alzheimer buiten de deur

“Van puzzelen word ik rustig en ze beweren dat het je geheugen versterkt en alzheimer buiten de deur houdt”, lacht Jacky hartelijk. “Puzzelen is steeds een nieuwe uitdaging en een mooie tijdsinvulling voor mij, want met een legpuzzel van 42.000 stukjes ben je algauw 10 maanden bezig, als je gemiddeld een vijftal uren per dag puzzelt. Het hangt af van de weersomstandigheden, want bij mooi weer durf ik al eens gaan fietsen of speel ik een partijtje dubbeltennis met vrienden.”

Huzarenstukje

Zijn laatste creatie is een echt huzarenstukje. ‘De wereld rond in 42.000 puzzelstukjes’ liet een apetrotse Jacky bewonderen door vrienden en buren in de ruime living van zijn woning. Deze puzzel meet 7,5 bij 1,60 meter. Jacky heeft ondertussen zijn zinnen gezet op de Kodak-puzzel, bestaande uit 54.000 stukjes, maar deze is in Europa momenteel niet te verkrijgen. Maar geen nood, hij is ondertussen bezig met een Disneypuzzel van 13.200 stukjes en heeft ook al een nieuwe puzzel besteld van maar liefst 52.000 stukjes! “Ja, ik kan het niet laten hé, ook al gaat het niet altijd even vlot hoor. Maar dan neem ik een pauze en herbegin later opnieuw met volle moed”, besluit Jacky die nog meegeeft dat eens de puzzel af is, hij die terug afbreekt en tweedehands probeert te verkopen.