Jacky Lafon brengt show ten voordele van Oostends dierenasiel: “Er is nood aan een nieuw gebouw”

Jacky Lafon (76), de grande dame van het Vlaamse variététheater, voert haar nieuwe show ‘Zo Dankbaar’ op donderdag 4 mei in het Versluyscentrum in Bredene op voor het Blauwe Kruis van de Kust. De actrice en zangeres bracht haar jeugd door in Oostende en is al jaren meter van het dierenasiel. Zoals bekend is het Blauwe Kruis van de Kust in een discussie met de stad verwikkeld over een mogelijke nieuwbouw.

“Met mijn show wil ik mijn trouw publiek eens bedanken, vandaar de titel”, legt Jacky uit. “Voor mij begon het allemaal met variété en nu eindig ik met variété. Mijn bedoeling is ook om de mensen dit genre weer te leren kennen. Ik breng heel wat sketches en moppen, maar je ziet ook een showballet, zanger Jan Wuytens en de Nederlandse acrobatiegroep Noi Pakon, die al meermaals op Tomorrowland stond. Variété, dat is lachen, zingen en dansen. Het publiek krijgt een totaalspektakel voorgeschoteld.”

Meter van Blauwe Kruis

Tegelijk wil Jacky met de voorstelling het Blauwe Kruis van de Kust steunen. Bij ieder ticket dat wordt aangekocht via Het Blauwe Kruis van de Kust gaat er 10 euro integraal naar het dierenasiel. “Ik ben al vele jaren meter van het Oostendse dierenasiel, al is er de laatste jaren minder contact”, vertelt de artieste, die in Antwerpen woont.

“Al twee keer gaf ik er een mooie cheque af. Vroeger ging ik regelmatig wandelen in Oostende met hondjes uit het asiel. Maar toen ik ze hoorde janken bij het afscheid, brak mijn hart. Ze janken om vriendschap en affectie, net als wij dat ook nodig hebben. De honden en katten in het dierenasiel worden heel goed verzorgd, maar eigenlijk hoeven dieren niet in een hok te zitten. Ik hoop dat mensen die graag een hondje willen eerst eens in het dierenasiel gaan kijken. Ik heb zelf al mijn hele leven een hondje. Twee goede raadgevingen aan mensen die er eentje willen: bezint eer ge begint en weet dat je je huisdier moet opvoeden. Daar kruipt heel veel tijd in.”

“Er is nood aan een nieuw dierenasiel in Oostende, want het huidige gebouw is wel wat versleten. Ook de hondenweide zou wat groter mogen”

“Dierenasielen moeten het hebben van sponsoring. Het is nodig dat er mensen voor hen opkomen en daarom doe ik dat. Er is nood aan een nieuw dierenasiel in Oostende, want het huidige gebouw is wel wat versleten. Ook de hondenweide zou wat groter mogen. Honden kregen meer tijd en ruimte op de Oostendse stranden en daar ben ik burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) dankbaar voor, maar het zou nog meer mogen zijn. Ik hoop vooral dat we op 4 mei een volle zaal lokken in Bredene en dat de mensen gelukkig naar huis gaan. Want een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.”