Jack zoekt warme thuis: “Zoeken naar naald in een hooiberg”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij de vzw Helping Dogs in Tielt. Zij zoeken een thuis voor Jack (1), een labrador die houdt van spelen en gek doen, maar voorlopig wel wantrouwig is naar mensen toe.

“Jack werd afgestaan omdat het niet klikte met zijn vorige baasjes”, vertelt Annemarie Timmermans van vzw Helping Dogs. “Hij is een hele lieve hond, er is absoluut geen sprake van agressie”, benadrukt ze.

“Maar Jack is wel een onbeschreven blad. Hij houdt van spelen, maar moet nog bijna alles leren. Hij is nog niet zindelijk en wat schuw.”

Rust, rust, rust

Omdat Jack zo onzeker, angstig en nerveus is, ziet Annemarie hem graag naar baasjes met ervaring vertrekken. “We zoeken iemand die rust uitstraalt en die begrijpt dat zaken als wandelen de eerste maanden nog niet mogelijk zal zijn. Iemand die hem stap voor stap kan leren omgaan met nieuwe situaties.”

Annemarie is ervan overtuigd dat Jack weer vertrouwen kan krijgen in mensen. “We weten dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg. Maar ergens loopt iemand met een goed hart rond waar hij terecht kan. Zijn leeftijd speelt in zijn voordeel.”

Jack wordt niet geplaatst bij kleine kinderen. Een andere stabiele hond of kat is zeker wel een optie.