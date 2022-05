Jachthoorns blazen betreurde jonkheer uit: “Tot in de eeuwige jachtvelden”

De jachthoorns weerklonken dinsdag meermaals in de kerk van het Heuvellandse dorp Wijtschate. Jagers, juristen en jonkheren kwamen met vrienden, familie en streekbewoners bijeen om afscheid te nemen van jonkheer Patrick Geelhand de Merxem (63), die op 8 mei werd teruggevonden op een flank van de Kemmelberg.

“We omschreven Patrick zoals hij was. De honderden aanwezigen zeiden dat het een prachtige dienst was”, vertelt broer Jean-Pierre geëmotioneerd na de uitvaart.

Vooraan de kerk prijkte het wapenschild van de adellijke familie met het devies animo et fortitudine, door moed en wilskracht, en een foto van Patrick op jacht. “Hij poseert met een gemsbok, die hij schoot in de Pyreneeën”, aldus Jean-Pierre. “Hij vond het een van de mooiste momenten in zijn leven, want hij was zeer fier op zijn magistraal schot vanop verre afstand in slechte omstandigheden. Hij straalt.”

In Flanders Fields

Jagen bleek zijn grootste passie. “Voor jacht zou hij alles doen en laten”, sprak vriend Paul Theunynck. “En dat deed hij ook. Zonder meer. Vaak met een kordate opmerking en een kwinkslag eigen aan een goed jurist. Het is bijna dertig jaar geleden dat hij aan de wieg stond van In Flanders Fields. Zijn wildbeheereenheid, zijn geesteskind. Samen met enkele vrienden, jachtenthousiasten, werd een gebied van twintigduizend hectare Vlaamse velden aan elkaar gehecht. Met als grootste doel: het beheren van fauna en flora, de zorg voor de natuur, het behoeden van de jagerij en de toekomst van het wild en natuurbestand verzekeren. Een heuse ambitieuze opdracht.”

“Ononderbroken en met een ongeziene werklust zette hij zich in voor de jagerij. Zijn honger naar kennis was verbluffend, zijn doorzettingsvermogen onovertroffen en zijn liefde voor de fauna en flora hartstochtelijk. Patrick, we zijn je erg dankbaar voor je inzet, vriendschap en vele mooie momenten. We zullen je erg missen. Nu pas zullen we geleidelijk aan beseffen welke leegte je achterlaat met je onverwacht heengaan. Samen met de familie en talrijke vrienden houden wij ons sterk, dankzij de vele mooie en warme herinneringen en dagen, die we samen met jou mochten delen. Patrick, het moge je goed gaan en tot ziens, daar in de eeuwige jachtvelden.”

Beminnelijke confrater

Advocaat Alain Vanryckeghem nam het woord namens de balie West-Vlaanderen. “Het valt niet mee om een beroepsgroep van 1.500 advocaten stil te krijgen, maar nu zijn we verbijsterd, want we verliezen een beminnelijke confrater.”

Patrick werd in 2004 verkozen tot stafhouder van de Ieperse balie. “In onze baliekrant omschreef je dat moment ooit als het geluk van een klein kind met een nieuw stuk schitterend speelgoed. Je was de primus inter pares onder de Ieperse advocaten. Streng, maar rechtvaardig. Je droeg onze kleine balie uit doorheen het land en zelfs over de grenzen heen. Terecht trots en altijd every inch a gentleman. Het jachtrecht had geen geheimen voor je. Zo waren er waarschijnlijk geen tien advocaten in het land. Goed anderhalf jaar geleden besliste je om de toga aan de haak te hangen. De West-Vlaamse balie had die beslissing maar te respecteren, maar verleende je graag de titel van ereadvocaat. Wel bleef je verder plaatsvervangend vrederechter, een ambt dat je trots en met grote zin voor verantwoordelijkheid vervulde. Memorabel waren je amusante, bevlogen speeches. Laat ons dan ook vooral dat mooie beeld van Patrick koesteren: de flegmatieke, energieke enthousiasteling, die geen gelegenheid liet voorbijgaan om zijn interesses met zijn gezelschap te delen.” (TP)