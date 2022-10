Jabbekenaars: “Locatie van vluchtelingenkamp is ideaal om naar Engeland te vluchten”

Het nieuws over de plannen voor de omvorming van het gebouw van de civiele bescherming tot een centrum voor vluchtelingen sloeg in Jabbeke in als een bom. Het was onder meer ‘talk of the town’ in het volkscafé Concordia, in de schaduw van het gemeentehuis van Jabbeke.

Dat het de federale regering menens is, blijkt uit het feit dat de Regie der Gebouwen donderdag middag een tienkoppige delegatie naar het aftandse gebouw afvaardigde. Die moesten nagaan in hoeverre de loodsen van de civiele bescherming in de Stationsstraat in Jabbeke bewoonbaar zijn en welke ingrepen nodig zijn om er vluchtelingen in menswaardige omstandigheden te herbergen. Urenlang staat een reporter van VTM met zijn cameraman te wachten tot de ambtenaren opdagen…

Fraaie politiek

In café Concordia in de Constant Permekelaan in Jabbeke, wordt het nieuws over de komst van een vluchtelingenkamp druk becommentarieerd. Waardin Isabelle Emmery zucht eens diep, maar wil haar ongezouten mening niet kwijt. Ondanks ons aandringen. Ze laat liever het woord aan twee vaste stamgasten.

Het geplande vluchtelingenkamp wordt druk becommentarieerd in café Concordia in Jabbeke. © SVK

Claudy Eneman vindt de maatregel een fraai staaltje van de manier waarop in ons land aan politiek gedaan wordt: “De federale regering beslist, zonder overleg. Ze weten niet waar naartoe met al die vluchtelingen en de gemeenten moeten het maar oplossen.”

Ideale ligging

Rudi Cornelis voegt eraan toe: “De ligging van het gebouw is ideaal om naar Engeland te vluchten, zo dicht bij de autosnelweg. De vluchtelingen zullen op een boogscheut van de snelwegparking verblijven, waar ze als verstekelingen in vrachtwagens kunnen kruipen. Beseft de regering dat niet?”

Volgens Rudi Cornelis dwarsboomt die regeringsbeslissing de plannen die er waren om het gebouw van de civiele bescherming een nieuwe bestemming te geven: “Of het een voordeel of een nadeel is dat het vluchtelingenkamp ver verwijderd is van de dorpskom, zal nog moeten blijken.”

Integreren?

Claudy Eneman betwijfelt of de vluchtelingen zich ooit zullen kunnen integreren in Jabbeke: “Onze gemeente behoort qua wonen tot de top tien van duurste gemeenten in onze provincie. Er zijn nauwelijks sociale woningen en de huurprijzen swingen de pan uit. Vele Jabbekenaars hebben al grote moeite om de huur te betalen.”

De locatie in Jabbeke waar het vluchtelingenkamp komt. © SVK

Herbergierster Isabelle Emmery beaamt: Hier om de hoek staat een dakappartement te koop voor 549.000 euro! Wegens het mooie zicht, zeggen ze…”

In de Stationsstraat in Jabbeke, op enkele honderden meters van het geplande vluchtelignenkamp, lopen we de jonge Fauve tegen het lijf : “Wat ik van het geplande vluchtelingencentrum vind? Ik heb er geen probleem mee, zolang de vluchtelingen niet voor overlast zorgen. ‘T zijn arme mensen die hun land om een reden verlaten hebben en al maanden op de vlucht zijn. De site is een eindje verwijderd van de dorpskom, dus ‘t zal wellicht allemaal wel meevallen.”