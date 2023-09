Jabbekenaar Arne (33) heeft maar één hand maar scheert toch hoge toppen met zijn telegeleide vliegtuigjes: “De ideale manier om het hoofd leeg te maken”

Door een aangeboren aandoening kwam Jabbekenaar Arne Desmadryl met één hand ter wereld maar dat houdt hem niet tegen om uitdagende hobby’s te beoefenen, zoals kitesurfen en vrijduiken. Begin dit jaar haalde hij een oude passie van onder het stof: telegeleide vliegtuigen. “Voor mij de ideale manier om het hoofd leeg te maken”, lacht de dertiger, die in de Beernemse Telegeleide Modelbouw Club (BTMC) de ideale uitvalsbasis vond. “Hoe ik hier terechtkwam? Door de diefstal van mijn prothese.”

De passie voor telegeleide vliegtuigen kreeg Arne op zijn elfde al te pakken. Hij woonde toen nog in Oostduinkerke en leefde zich uit met zijn hobby op de luchtmachtbasis van Koksijde. “De toestellen werkten toen nog op benzine en de techniek was vrij basic”, herinnert de Jabbekenaar zich. “Ik heb veel aan mijn toenmalige instructeur te danken. Terwijl velen mij verzocht zouden hebben om een andere hobby te zoeken, bleef hij in mij geloven en investeerde hij heel wat van zijn eigen vliegtijd in mij.”

Comeback

Maar op zijn veertiende hing Arne zijn zender aan de haak. “De combinatie met school en vakantiejobs werd te moeilijk”, zegt hij. “Ik legde mij toe op andere hobby’s, zoals kitesurfen en vrijduiken. Maar vorig jaar kwam ik per toeval in contact met Danny Vandenbussche, voorzitter, instructeur en examinator van de Beernemse Telegeleide Modelbouw Club. Mijn rugzak met onder meer mijn handprothese was gestolen en Danny zag mijn oproep voor tips op sociale media. Zo raakten we aan de praat. Ik speelde toen al een tijdje met het idee om de draad terug op te pikken.”

Beroepshalve is de 33-jarige Arne samen met zijn vriendin actief in de uitvaartsector. “Mijn vriendin gaat in haar vrije tijd tennissen of padellen en ik bleef dan veelal thuis”, zegt hij. “Daarom was ik op zoek naar een hobby en in Danny vond ik de ideale compagnon om de vliegtuigjes terug van stal te halen. De techniek is enorm geëvolueerd en in samenwerking met BTMC werd mijn zender aangepast. Danny leerde mij om ermee om te gaan, maar tegenwoordig vlieg ik alleen. Mijn vliegtuigje wiebelt misschien wat meer bij het landen, maar dat is niet erg. In nood is er een knop die het vliegtuigje automatisch stabiliseert.”

Pure ontspanning

Van zodra het weer het toelaat trekt Arne naar het terrein van BTMC achter het kerkhof van Sint-Joris. “Maar er zijn natuurlijk grenzen aan wat ik kan met één hand. Ik ken mijn beperkingen en dat was ook zo bij het kitesurfen. Maar ik doe dit puur als ontspanning. Dit is voor mij de ideale manier om het hoofd leeg te maken. En als ik al eens crash is het niet erg. Het vliegtuigje is gemaakt van harde isomo die je perfect weer aan elkaar kan lijmen (lacht).”

Inclusiviteit

Op het BTMC-terrein is niet enkel plaats voor telegeleide vliegtuigen. “Je vindt hier ook telegeleide buggy’s, heli’s, drones en zelfs tanks”, lacht Danny. “We combineren hier alle RC-disciplines en dat is uniek in Europa. We ondersteunen STEM-onderwijs en werken ook samen met de Vives-droneschool in Oostende. Verder zetten we hard in op inclusiviteit. Zo hebben we kinderen met mentale beperkingen al piloot voor een dag gemaakt dankzij moderne technologische snufjes. Ook oudere mensen en kinderen met een visuele beperking kunnen hier terecht. Als ik in 2025 de voorzittersfakkel doorgeef, wil ik mij volledig gaan toeleggen op inclusie.” (AFr)