Jabbeke rijdt voortaan elektrisch

Meer en meer bestaat het wagenpark van de gemeente Jabbeke uit elektrische wagens. Vorige week werden twee bestelwagens van de dienst gemeentewerken vervangen door elektrisch aangedreven toestellen.

De gemeente investeert 58.000 euro in het nieuw ecologisch wagenpark voor de dienst gemeentewerken. Na meer dan 10 jaar dienst was er nood aan vervanging van de huidige bestelwagens op de dienst gemeentewerken. Op de gemeenteraad werd eerder beslist om in het kader van de milieudoelstellingen bij het vervangen van het wagenpark, dat al bij al wat verouderd is, over te schakelen op elektrische voertuigen. (PA)