Jabbeke hoopt blauwalgen aan ‘t Klein Strand te verjagen met hulp van gespecialiseerd team uit Duitsland

Jabbeke bindt de strijd aan met blauwalgen. Voor het tweede jaar op rij is de zwemvijver van ‘t Klein Strand immers gesloten door de aanwezigheid van de vervelende planten. En dat net in de razend drukke zomer. “De impact op onze werking is enorm”, vertelt manager Jan Heus. Hij zet nu de grote middelen in en liet dinsdag een gespecialiseerd team uit Duitsland overkomen.

“We hebben een gespecialiseerd team laten overkomen uit Duitsland. Zij kosten ons 22.000 euro, maar zouden de blauwalgen voor minstens zes maanden ‘verjagen’.”

“Die mensen brengen vanop een sproeiboot een film aan op het water. Dat product zou de bacteriën meteen moeten doden. In het team zitten ook twee biologen. Zij houden het effect van de besproeiing op het water constant in de gaten.”

Fonteinpomp

“We hebben ook al een fonteinpomp geplaatst, die 165.000 liter water per uur kan verplaatsen. Die pomp zorgt ervoor dat het water voldoende omgewoeld wordt en er genoeg zuurstof inzit, zodat de blauwalgen geen kans krijgen.”

“Het was het laatste exemplaar dat nog te verkrijgen was in België. We hebben nog twee bijkomende exemplaren besteld.” Het recreatiepark telde 15.000 euro neer voor de fonteinpomp.

Donderdag weer zwemmen?

Na de reiniging van de zwemvijver wordt vandaag (woensdag) opnieuw een meting uitgevoerd van de waterkwaliteit. Als die goed is, kan er donderdag opnieuw gezwommen worden aan ‘t Klein Strand.

“Dat zou voor ons een hele opluchting zijn. Die blauwalgen hebben een hele grote impact gehad op ons park. Er zijn enerzijds de directe verliezen. Ik heb het dan over de inkomgelden van niet-kampeerders die wegvallen en de investeringen die we hebben moeten doen.”

Verlies van 100.000 euro

“Alles samen schat ik dat verlies op bijna 50.000 euro. Anderzijds zijn er ook nog de indirecte verliezen door mensen die een compensatie vragen of op termijn zullen wegblijven door de problemen met de blauwalgen. Dat zal ons ruw geschat nog eens 40.000 à 50.000 euro kosten. Zo’n 100.000 euro in totaal dus. Laat ons dus hopen dat we definitief van die vuiligheid af zijn.”

De zwemvijver van ‘t Klein Strand in Jabbeke is elke zomer opnieuw dé trekpleister van het recreatiepark. Campingbewoners, maar ook mensen van daarbuiten, kunnen naar hartenlust zonnen op het strand aan de vijver, een plonsje wagen of watersporten beoefenen.

Om een goede waterkwaliteit te kunnen blijven garanderen, voert het Agentschap Zorg en Gezondheid om de twee weken metingen uit. Twee weken geleden trokken de controleurs aan de alarmbel. Ze stelden op het water aan ’t Klein Strand blauwalgen vast. Aangezien die bacteriën ernstige ongemakken kunnen veroorzaken bij wie er mee in contact komt, moest de zwemvijver onherroepelijk dicht.

Contrast

Vorige zomer werd de waterplas al eens twee keer hermetisch afgesloten in juli en augustus. “We hebben toen contact opgenomen met een firma, die ons de raad gaf om in het voorjaar kalk te gooien in de vijver”, vertelt manager Jan Heus.

“Het heeft blijkbaar niet geholpen. Extra pijnlijk is dat die blauwalgen steeds opduiken in warme, zonnige periodes. Net wanneer het hier krioelt van het volk, dus. Vorige week maandag en dinsdag zouden hier topdagen geweest zijn, maar nu was het hier leeg. Onze camping zit gelukkig wel overvol. Het contrast met de omgeving van de zwemvijver kan niet groter zijn.”

(SDV)