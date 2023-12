Jabbeke herdenkt crash van bommenwerper Damn Yankee 80 jaar geleden

Exact 80 jaar na datum herdenkt Jabbeke de crash van de B-17 bommenwerper boven Snellegem. Aan het herdenkingsmonument langs de Zomerweg werd een plechtigheid gehouden in aanwezigheid van auteur Luc Packo en de harmonie Sint-Cecilia.

Op 1 december 2023 is het exact 80 jaar geleden dat de B-17 bommenwerper Damn Yankee van piloot-gezagvoerder Bruce Sundlun in Jabbeke is neergestort. Sundlun was een Joods-Amerikaanse piloot die in de Tweede Wereldoorlog diende voor de United States Army Air Forces. In 1943 stortte hij neer op Jabbeekse grondgebied. Sundlun was het enige bemanningslid die na de crash kon ontsnappen.

“Dankzij zijn koelbloedig optreden kon hij zijn vliegend fort voorbij Jabbeke-dorp sturen in de Snellegemse velden. Door zijn handelen werden veel mensenlevens gespaard. Bruce Sundlun werd later gouverneur van Rhode Island,” zegt Luc Packo die het verhaal van Sundlun en de bommenwerper neerschreef. Vorige maand werd ook de Amerikaanse documentaire, waar Packo aan meewerkte, over Sundlun voor het eerst getoond in Jabbeke. (PA)