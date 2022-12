Jabbeekse burgemeester trekt al flyerend naar straten waar eerste vluchtelingen volgende week toestromen: “Maandag komen de eerste 25 vluchtelingen toe”

De kogel is door de kerk: de eerste vijftig vluchtelingen komen in de loop van volgende week toe op de oude site van de Civiele Bescherming in Jabbeke. Burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) trok vrijdag al flyerend naar de Stationsstraat om een infomoment rond de situatie aan te kondigen.

Burgemeester Frank Casteleyn wou zich niet zomaar neerleggen bij de beslissing van staatssecretaris van Asiel en Migratie, Nicole De Moor (CD&V), om vijfhonderd vluchtelingen onder te brengen in de noodopvang in de oude gebouwen van de Civiele Bescherming in de Stationsstraat in Jabbeke. Via een burgemeestersbesluit had hij gehoopt de beslissing terug te draaien of uit te stellen. Dat burgemeestersbesluit verbood de komst van asielzoekers omdat de mogelijkheid bestond dat er PFAS aanwezig is op het terrein. De Moor trok naar de Raad van State en kreeg gelijk. Het burgemeestersbesluit werd vernietigd en de eerste vluchtelingen komen eraan.

“Ik hoorde dat maandag de eerste 25 vluchtelingen al toekomen en in de loop van de week komen er nog eens 25 bij”, zegt de burgemeester. “Daar blijft het voorlopig bij tot het einde van het jaar. Er is te weinig personeel om nog meer vluchtelingen op te vangen. Wat er na Nieuwjaar staat te gebeuren is voorlopig koffiedik kijken.”

Bang

De Jabbeekse burgemeester trok vrijdagmiddag naar de Stationsstraat om er zelf te flyeren. “Ik wil mijn inwoners zelf inlichten over de situatie”, zegt hij daarop. “De mensen uit de Stationsstraat zitten vlakbij de noodopvang en zijn dus het meest betrokken.” Tijdens het flyeren wordt de burgemeester aangesproken door een buurtbewoner. “Ik ben bang, ja”, klinkt het. “We weten niet wat er ons te wachten staat. Ik snap dat mensen op de vlucht zijn voor de oorlog, maar ik denk er elke dag aan. Een mens is daarmee bezig.”

Op de flyer staat informatie over een infomoment. “We houden volgende week een infomoment waarbij standjes aanwezig zullen zijn van Fedasil, de politie, brandweer en ook het kabinet van Viceminister-president Bart Somers zal aanwezig zijn omdat die als tussenpersoon fungeren. De inwoners zullen er antwoorden krijgen op hun vragen”, aldus de burgemeester.

Bij het Nationaal Crisiscentrum kunnen ze niet bevestigen, maar wordt ook niet ontkend, dat de eerste vluchtelingen maandag al toekomen. “We zijn wel bezig met de verschillende partners om ervoor te zorgen dat die mensen er zo snel mogelijk terecht zullen kunnen, maar of dat maandag zal zijn, kunnen wij niet bevestigen”, klinkt het.

Gezinnen met kinderen

Ook Fedasil wil het niet met zoveel woorden gezegd hebben. “In de loop van volgende week”, zegt Lin Vanwayenbergh van Fedasil als we haar een exacte datum vragen. “We zijn momenteel bezig met de voorbereiding om de humanitaire noodopvang op te starten. Voldoende personeel? Er staan nog vacatures open, ja. Die staan allemaal op onze website. We starten met voldoende mensen om de eerste vijftig vluchtelingen op te vangen en dan wordt dat langzaam opgetrokken. Het gaat vooral op gezinnen met kinderen. Die mensen verblijven hier hoogstens enkele weken tot ze een plaats hebben in het regulier opvangnetwerk.”

Het infomoment gaat komende maandag door tussen 18 en 20 uur in het Jabbeekse gemeentehuis.