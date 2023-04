Jabbeekse burgemeester schrijft brief naar minister wegens overlast van internationale truckers

In een brief aan Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters en aan provinciegouverneur Carl Decaluwé klaagt de Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn aan dat buitenlandse truckers een lokale vrachtwagenparking misbruiken en er veel vuil achterlaten. Hij suggereert een oplossing: een extra parking voor internationaal transport in de ‘spie’ aan de E40, naast het gebouw van de federale wegpolitie.

Volgens Frank Casteleyn klagen de inwoners van Jabbeke over de overlast die internationale truckers veroorzaken aan de OKay parking langs de Gistelsesteenweg in Jabbeke: “Die is bedoeld voor lokale vrachtwagenchaffeurs, om te voorkomen dat zij hun oplegger langs de straat in woonbuurten parkeren.”

Poep

“Er is plaats voor 35 camions, maar vaak staat die vol buitenlandse trucks. Sedert de parking aan het Totalfina station langs de E40 in Jabbeke verkleind en betalend is, misbruiken vooral Poolse en Roemeense chauffeurs de lokale parkeerplaatsen. Ze laten er veel vuilnis achter: etensresten en zelfs poep. Het zorgt voor stankhinder. De hondenbezitters van de aanpalende hondenweide doen plichtsbewust de poep van hun viervoeters in een poepzakje, maar worden geconfronteerd met kaka en vuil wc-papier van de truckers.”

Burgemeestersoverleg

“Die internationale vrachtwagenchauffeurs zijn nochtans goed georganiseerd: op zaterdag komt een bestelwagen hen bevoorraden met drank, eten, wc-papier en zelfs olie voor hun motoren. Nadien laten ze hun afval achter. Oostkamp, Zedelgem en Brugge worden met gelijkaardige problemen op hun grondgebeid geconfronteerd. Er is dringend burgemeestersoverleg nodig.”

“Zelf heb ik een oplossing: een nieuwe vrachtwagenparking in de ‘spie’ langs de de E40 in Jabbeke, naast het kantoor van de federale wegpolitie. Daar is voldoende plaats voor vrachtwagens én sanitaire faciliteiten. Een deel van het half leegstaande politiegebouw kan hiervoor gebruikt worden”, aldus Frank Casteleyn.