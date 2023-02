Jaarrapport brengt strijd tegen Dak- en Thuisloosheid in kaart: 251 mensen overnachtten vorig jaar in Doorgroeihuis

Het stadsbestuur van Oostende koos de voorbije jaren voor een nieuwe aanpak van de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Van bed-bad-brood en opvang evolueerde de werking tot een trajectbegeleiding, voor mensen in alle fases van dak- en thuisloosheid. Uit het jaarrapport 2022 blijkt dat de stad heel wat mensen probeert te bereiken nog voor ze op straat komen te staan.

De dienst Dak- en Thuisloosheid zet steeds meer in op preventie.”De sterkste actie in de bestrijding van dak- en thuisloosheid is in eerste instantie vermijden dat mensen op straat terechtkomen. Wanneer mensen een verzoekschrift ontvangen van de rechtbank wordt het team dak- en thuisloosheid automatisch op de hoogte gesteld. Zij nemen dan contact op door te bellen en op huisbezoek te gaan, motiveren mensen om naar de zitting in de rechtbank te gaan en ondersteunen hen waar nodig. Dit vergroot de kans op een verzoening of het vermijding van uithuiszetting. In totaal ontving de dienst Dak- en Thuisloosheid in 2022 198 verzoekschriften, waarbij de betrokkenen telkens aanklampend gecontacteerd werden door een opbouwwerker. In 60 procent van de gevallen slaagde men erin om huurders te bereiken en te informeren”, zegt schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen).

Het vraagt veel moeite om deze doelgroep te bereiken. “Maar het loont. Van de huurders die in gebreke werden gesteld was slechts 26 procent gekend met een actief dossier bij het OCMW. Naast de hulp die mensen krijgen is het dus ook een belangrijke hefboom voor de Stad om mensen in een kwetsbare situatie nog beter te detecteren en toe te leiden tot de dienst Rechtenverkenning”, vervolgt Waldmann.

In 2022 werden daarnaast ook 81 huurders aangemeld bij het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting, 40 van hen kwamen in aanmerking voor tussenkomst in het kader van huurachterstand, en engageerden zich eveneens in een begeleiding door het OCMW. In al deze gevallen werd uithuiszetting vermeden en kwamen huurder en verhuurder tot een oplossing die verdere verhuring/bewoning mogelijk maakte.

Doorgroeihuis

Naast het preventieve luik zijn ook de inspanningen voor mensen die effectief op straat leven versterkt. In 2019 startte Stad Oostende met een doorgroeihuis. In 2022 maakten 251 mensen gebruik van een slaapplaats in het Doorgroeihuis. De bezettingsgraad was hiermee 102 procent. Dit betekent dat het Doorgroeihuis zo goed als altijd volzet was. De overcapaciteit is te verklaren door toegestane uitzonderingen, bijvoorbeeld omwille van de gezondheidssituatie van de persoon die zich aanmeldt of een aanmelding van mensen met (jonge) kinderen.

Langlopende trajecten en crisisnetwerk

De doorstroomwoning Huis Gerard biedt dan weer intensieve residentiële begeleiding aan dakloze personen aan die een tussenstap behoeven vooraleer de stap te kunnen zetten naar de reguliere woonmarkt. In 2022 werden hier 9 trajecten succesvol afgerond. In 2022 werd ook de capaciteit van de Housing First-werking uitgebreid met 13 plaatsen, waarvan 8 via de Stad Oostende en 5 via het CAW Noord-West-Vlaanderen. In totaal worden in Oostende nu 18 kwetsbare chronisch daklozen gehuisvest én intensief begeleid.

Het crisisnetwerk tenslotte biedt een mogelijkheid tot kortdurende opvang voor mensen die vanuit een crisissituatie hun woning moeten verlaten en nergens anders terechtkunnen. In 2022 werd 25 keer beroep gedaan op het crisisnetwerk, waarmee in totaal 52 personen tijdelijk opgevangen werden.