Jaarprogramma vrije tijd wordt voor het eerst per post bedeeld in Alveringem: “We proberen de lat jaar na jaar hoger te leggen”

Het team van de gemeentelijke dienst Mens heeft met een verzorgde netwerkavond in De Leute in Oeren het toeristisch en culturele seizoen afgetrapt. De Leute was net groot genoeg om de honderd aanwezige ondernemers uit de sector te ontvangen.

De dienst Mens (en vrije tijd) op het gemeentehuis is tegenwoordig een equipe van jonge mensen met creatief en organisatorisch talent. Het resultaat van hun ideeën is navenant: sterke gastsprekers, sterke optredens en workshops, een loopwedstrijd die vele lopers lokt, een evenementendorp tijdens de maanden juli en augustus én professionele promo(filmpjes) over dat alles op sociale media.

De nieuwste toeristische brochure en het jaarprogramma met de belangrijkste evenementen die tussen april ’25 en april ‘26 plaatsvinden, is sinds deze week ook klaar en beschikbaar. Om het jaarprogramma en haar toeristische troeven onder de aandacht te brengen, organiseerde de dienst een toeristische startavond met netwerkmoment voor horeca-uitbaters en logiesverstrekkers in de pas heropende Leute in Oeren. Schepen van toerisme Sylvie Thieren merkte in haar toespraak op dat in 2023 Alveringem 73.772 overnachtingen noteerde, goed voor een zesde plaats in de Westhoek.

Hoog

“We leggen de lat hoog voor onze toeristische brochure, ons jaarprogramma én de publiciteit die wij voor dat alles maken”, zegt medewerker op het gemeentehuis Arne Van Belle. “We blijven met de voeten op de grond, maar jaar na jaar proberen we die lat nog iets hoger te krijgen. De paasvakantie is het startschot van een jaar vol activiteiten met speelpleinwerking in Alveringem en Stavele, een uitverkocht sportkamp, een voorleesactiviteit tussen de koeien van zuivelhoeve De Korenhalm op 17 april en dan komt ook de buitenspeelnamiddag van woensdag 23 april in Alveringem en Beveren er aan. Voor loopevent Dare To Run zien we jaarlijks meer en meer inschrijvingen. En ‘De Zomer van Alveringem’ is een enorm succes. We hadden de voorbije jaren het geluk dat net op de avonden dat we open waren, het meestal ook prachtige zomeravonden waren! Dit jaar zorgen we dat er ook tijdens de winterperiode elke maand een voorstelling of optreden is. In november komen Sacha & Davy en De Romeo’s naar de Rethorica, in december treedt Yevgueni op in de kerk van Hoogstade en de Kwelle ontvangt in januari ’26 comedian Hans Cools, in februari Hans Verbeke en in maart Dirk Draulans.”

Nieuw

Nieuw is dat de brochure van dat jaarprogramma dit jaar per post in alle 2.300 bussen van Alveringem bedeeld wordt. “De burger mag die de eerste week van april in de bus verwachten”, zegt Arne Van Belle. “Er steekt veel tijd, werk en budget in de brochure. Wij zijn dus van mening dat ze gezien mag worden. Mijn collega’s en ik brengen zelf de resterende folders naar de handelszaken. Met als doel dat ook de toeristen en bezoekers ze kunnen bekijken.”

Ook regiomedewerker bij Westtoer Saralien Grillet was aanwezig op de netwerkavond in Oeren. “Ik woon zelf in De Panne. Niettemin ben ik aangenaam verrast over de activiteiten en beleving die in een kleine gemeente als Alveringem worden georganiseerd”, sprak zij.