Jaarlijkse Mountchesfeesten in Waasten opnieuw een groot succes

Duizenden mensen trokken afgelopen weekend richting Waasten voor de jaarlijkse Mountchesfeesten.

Het feest, voor het eerst in 1959, blikt terug op de traditie van de Mountches. Het was de bijnaam voor de monniken die toen nog actief waren in de abdij naast de Leiekathedraal. Het weekend vóór Sinterklaas gingen ze, gekleed in hun typische witte kledij, naar de kinderen om hen snoep te geven. De Mountchesfeesten zetten die traditie en het gedachtegoed verder, met succes.

De stoet, waarbij alle deelnemers de witte habijt droegen, kon rekenen op duizenden toeschouwers in de goed gevulde straten. Meer dan 3.000 sinaasappelen en snoepgoed werden in het publiek gegooid.

Apotheose van de avond was de worp van de Mountches, waarbij 300 kleine figuurtjes vanuit de toren van het gemeentehuis, in het publiek werden gegooid.