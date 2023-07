Jaarlijkse herdenking en inhuldiging nieuwe locatie Lancaster monument te Bissegem

Het Lancaster monument heeft een prominentere plaats gekregen naast de nieuwe Leiebrug tussen Bissegem en Marke. Het monument herdenkt de 22 bemanningsleden van de drie bommenwerpers (Lancaster) die op 21 juli 1944 gecrasht zijn tijdens de dubbele luchtaanval op Kortrijk.

“De herdenking gaat steeds gepaard met een wrang gevoel omwille van de collateral damage. 182 hulpverleners en Kortrijkzanen lieten die nacht het leven”, vertelt Jan Lievens, lid van de War Association to Remember Belgium (W.A.R.).

Op 21 juli 1944 om kwart voor één in de nacht barst de hel los. De geallieerden doen een volgende stap in het Operation Transportation Plan tot vernietiging van het rangeerstation van Kortrijk en het stilleggen van de bevoorrading van de Duitse troepen in Noord-Frankrijk. 5 Mosquito’s van de Pathfinder Force met markeerbommen en 198 Lancaster bommenwerpers verschijnen boven Kortrijk en gooien hun dodelijke lading uit.

Herinneringen warm houden

Om 2.00 uur verschijnen nogmaals 5 Mosquito’s en 105 Lancasters om het werk af te maken. “Men had die tweede golf niet verwacht en was te vroeg op straat gekomen, 182 hulpverleners en Kortrijkzanen kwamen hierbij om. Daarnaast was de aanval met 6.500 kilogram bommen allesbehalve nauwkeurig. De bombers kwamen er ook niet zonder kleerscheuren vanaf. Het Duitse luchtafweer was geducht en 3 Lancasters werden neergehaald. Op deze plaats crashte het derde toestel. In totaal sneuvelden hierbij 22 bemanningsleden”, vertelt Jan.

Volgend jaar zal het 80 jaar geleden zijn dat de aanval heeft plaatsgevonden. “We zullen dit met alle eer wat groter herdenken. Het hoofddoel van W.A.R. is de herinneringen warm houden. We danken alvast de inspanningen van Stad Kortrijk en hun Dienst Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid, evenals de Vlaamse Waterweg en de ingenieurs van het aannemersbedrijf Jan De Nul om het herdenkingsmonument een nieuwe plaats te geven.”