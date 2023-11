Jaar nadat dronken vrouw woning van Nora vernielde kan gezin terug naar huis: “Kerst vieren we samen thuis”

Een jaar nadat een dronken 30-jarige vrouw de woning van Pieter, Anyca en hun kinderen vernielde in Lo-Reninge, is het gezin nog steeds niet terug thuis. De tienjarige Nora schreef toen een boze boodschap op straat in krijt: “mijn huis is stuk”. Papa Pieter heeft intussen wel goed nieuws: “Kerstmis kunnen we thuis vieren. En we maken het dan extra gezellig om het trauma voor Nora te verwerken.”

Donderdagnacht 10 november vorig jaar rond 2 uur werd het gezin van Pieter in de Rabbelaresteenweg in Lo-Reninge opgeschrikt door een enorme klap. Pieter (41) en zijn vrouw Anyca (37) werden samen met hun dochtertje Nora (10) en haar vijfjarig broertje brutaal uit hun slaap gewekt. Een 30-jarige vrouw uit Komen was met een zware SUV in hun zijgevel gereden. “Nora schreef toen in haar boosheid in krijt de boodschap “Mijn huis is stuk” op straat”, zuchtte het koppel toen. “De schade is enorm, opnieuw. Het is al derde keer in elf jaar tijd dat er iemand tegen onze gevel rijdt. Wellicht zullen we een jaar moeten verhuizen.”

Flinke verbouwingen

Die voorspelling kwam uit, want een jaar later kon het gezin nog steeds niet verhuizen. “Dat komt enerzijds omdat de afhandeling tussen verzekeraars, waarover we op zich niet kunnen klagen, en het papierwerk lang duurde”, zegt Pieter. “Pas in mei konden we volop starten met de verbouwingen. De hele zijgevel moest opnieuw gezet worden en daarbij ook de helft van het dak. Maar we maakten van de nood een deugd en kozen dan maar om meteen verder te gaan in onze verbouwingen. Zo vernieuwden we meteen het volledige dak, de slaapkamers boven en alles wat hersteld moest worden beneden. We voorzagen ook extra beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat er wéér een auto in onze gevel knalt.”

Kerstfeest om trauma te vergeten

Het gezin heeft nu wel een belangrijke datum om naar uit te kijken. “In het weekend van 16 en 17 december verhuizen we”, vervolgt Pieter. “Ons kerstfeest zullen we dus thuis kunnen vieren en daar zijn we erg blij mee. Het wordt ook belangrijk, want we merkten toch op dat Nora een klein trauma opliep door de gebeurtenissen. Zo geeft ze nu al weken aan dat ze niet terug in haar slaapkamer wil slapen. We zijn extra attent voor haar mentale gezondheid. Daarom zullen we haar slaapkamer terug in de originele staat maken én willen we ons huis meteen in de kerstsfeer onderdompelen zodat iedereen de gebeurtenissen snel kan verwerken.”

Politierechtbank

De 30-jarige vrouw uit Komen die het ongeval veroorzaakte moet zich maandag verantwoorden in de politierechtbank van Ieper. D.B. staat terecht voor het sturen onder invloed en het veroorzaken van het ongeval. Pieter is gerust in de afloop. “Wij komen niet naar het proces en zijn geen burgerlijke partij”, zegt hij. “Het is een zaak voor de verzekeraar nu. We hebben nadien niets meer gehoord van die vrouw. Geen sorry, geen vraag voor een gesprek. Ik zou mijn verantwoordelijkheid in zo’n geval toch anders opnemen. Het is nu zo, en we hebben er nu geen boodschap meer aan. Wij concentreren ons nu liever op onze nieuwe start in ons huisje.” (JH)