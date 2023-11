Jaar na drama herdenkt VBS De Kiem Maud (8) en Ona (5) en onthult daarbij ook een nieuw rustplekje: “Idee komt nog van Maud zelf”

Op 16 november 2022 verlieten Maud (8) en Ona (5) voor het laatst Vrije Basisschool De Kiem in Ruddervoorde. De ochtend nadien werd hun school wakker in rouw. Maud en Ona waren niet meer. In aanwezigheid van hun mama Astrid en de familie werd een permanent aandenken op de speelplaats onthuld.

Rustplekje

In Vrije Basisschool De Kiem willen ze Maud en Ona niet vergeten. Vandaag, 16 november, op de eerste verjaardag van hun overlijden werd op de speelplaats van de school een plekje ingericht waar de kinderen even tot rust kunnen komen. “Al snel werd vorig jaar beslist om een blijvende herinnering aan Maud en Ona in onze school te maken. In samenspraak met mama Astrid werd beslist om een rustplekje met twee boompjes te plaatsen. De twee krentenbomen, een soort rozenstruik, symboliseren Maud en Ona”, weet directeur Machteld Vanasbroeck te vertellen.

Het rustplekje is een driedelige zitbank met twee plantbakken en twee krentenbomen waarin twee metalen vlinders zitten die willen wegvliegen, het onbekende tegemoet. Juf Cil Peters heeft voor een gebeeldhouwde steen gezorgd met de namen van Maud en Ona erop. “De beide namen zijn uitgekapt in een witte steen, maar het bijzondere eraan is dat we zowel voor Maud als voor Ona hun eigen geschrift gebruikt hebben. Dat maakt het ook zeer persoonlijk”, aldus de juf. “Het idee voor dit plekje komt nog van Maud zelf. Ze vroeg geruime tijd geleden wanneer het onderste boomhuisje terug kwam. Een plekje waar ze tot rust kwam”, aldus de directeur.

Herdenking

Tijdens de onthulling werden er twee ballon opgelaten door de klasgenootjes van de twee kinderen, als symbool voor de twee kinderen die wegvliegen van hun school. Tegelijkertijd bliezen leerlingen van De Kiem de zeepbellen. Burgemeester Jan de Keyser legde twee witte rozen neer. “Deze rozen komen niet van de gemeente, maar van zijn meer dan 24.000 inwoners die meeleven met deze trieste gebeurtenis. We staan vandaag stil voor Maud en Ona. Een stilte die pijn doet, maar ook de stilte die ons uitdaagt om mooie herinneringen op te halen.”

Nieuwe traditie

Maud en Ona hebben wel voor een nieuwe traditie gezorgd in De Kiem: wafels bakken. De ouderraad trakteerde alle kinderen met zelfgebakken wafels, een van de favoriete hobby’s van de overleden meisjes. Nadien was er nog een herdenkingsviering in de Sint-Eligiuskerk van Ruddervoorde. Voor deze herdenking hadden de beide klassen bloemen en hartjes gemaakt om de viering op te fleuren. (GST)