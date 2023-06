Jaar na dood van wielermecenas zet weduwe fietsenbedrijf verder: “Ik wil het levenswerk van Filip niet opgeven”

Een jaar na het overlijden van Filip Carpentier zet zijn echtgenote Dorothy Leleu (47) verder haar schouders onder zijn fietsenbedrijf Minerva Cycling in Ieper. De oprichter van het gelijknamige wielerteam overleed op 10 april 2022 op 47-jarige leeftijd aan een hartfalen. Dorothy ging samen met haar drie kinderen door een helse periode, maar blijft vol goede moed verder werken aan een beloftevolle toekomst voor het bedrijf. “Het is niet eenvoudig om verder te gaan met het bedrijf zonder Filip, maar zijn levenswerk wil ik niet laten schieten”, zegt Dorothy vastberaden.

Het was Daniël Carpentier die na zijn rennerscarrière een fietsenhandel oprichtte in 1963 in Elverdinge. Zoon Filip stapte in 1992 op 18-jarige leeftijd in de zaak. Vijf jaar later vormde hij het bedrijf om tot de groothandel Formula Cycling. Op 12 december 2013 legde een zware brand het gebouw van zesduizend vierkante meter in de Bargiestraat in de as. “Na die vreselijke brand hebben Filip en ik het bedrijf samen heropgestart. We hebben nooit gedacht aan opgeven of stoppen. Nu doe ik dat ook niet. Minerva Cycling was zijn levenswerk en ik wil het verderzetten”, zegt Dorothy Leleu.

“Het was knokken na de dood van Filip, maar ik ben blij dat het personeel zich zo hard heeft ingezet”

Haar echtgenoot Filip Carpentier, zaakvoerder van fietsenbedrijf Minerva Cycling in Ieper en oprichter van het gelijknamige wielerteam, overleed op 10 april 2022 aan een hartfalen. Het koppel kreeg samen drie kinderen. “Het is soms moeilijk om in het bedrijf aanwezig te zijn zonder Filip. Dit was zijn passie, maar zijn levenswerk wil ik niet opgeven. De eerste vijf maanden na zijn overlijden heb ik afgezien. Pauze om echt te rouwen heb ik niet kunnen nemen. Nu begint het stilaan beter te gaan. We proberen voorzichtig vooruit te kijken, maar het blijft moeilijk”, vertelt Dorothy.

Filip overleed in hun tweede verblijf in De Panne. “In het begin was het onwennig om daar te zijn, maar daar voel ik me verbonden met hem. Ik moet heel veel loslaten en dan voel ik me goed.”

In Elverdinge staat Filip zijn moeder Germaine nog steeds in haar fietsenwinkel. “Ze is ondertussen 87 jaar. Ook voor haar valt het verlies van Filip zwaar. Ze heeft veel steun van haar kleinkinderen en kennissen.”

Ondersteuning

Aan het roer van Minerva Cycling staat Dorothy, samen met een CEO die zij heeft aangesteld. “Los van het feit dat ik mijn zakenpartner ben verloren, ben ik ook mijn levenspartner kwijt. Ik ben nu alleenstaande moeder van drie kinderen en zij hebben mij ook nodig. Alles in mijn eentje doen, dat kan ik niet. Als ik van de firma een blijvend succesverhaal wil maken, moet ik daarvoor ondersteuning hebben en daarom heb ik een CEO aangesteld die het dagelijkse bestuur voor zijn rekening neemt. Naast de steun van een CEO word ik omringd door een goed management dat zich fantastisch inzet. Het team van medewerkers werd ook versterkt om alles haalbaar te houden. Het werd knokken na Filip zijn overlijden en ik ben dan ook dankbaar dat het personeel zich zo hard heeft ingezet om het bedrijf te helpen verderzetten”, zegt Dorothy. Bij Minerva Cycling werken momenteel 24 vaste werknemers.

Nieuwe start

Binnen het bedrijf werden ondertussen heel wat veranderingen doorgevoerd. “Tijdens de coronacrisis kenden we een fantastische verkoopperiode, maar die is nu gestagneerd, mede door de energiecrisis. Alles wordt alsmaar duurder in de wereld. We streven naar verkoopcijfers zoals voor de coronaperiode. Na het overlijden van Filip voelden we wel dat mensen wat schrik hadden van hoe het met het bedrijf verder zou gaan, maar ondertussen weten ze dat Minerva Cycling blijft bestaan en dat we volop werken aan de toekomst”, legt Dorothy uit.

“We willen de totale partner zijn voor hun fietsplezier. Ongeacht het type persoon willen we de fiets op maat kunnen aanbieden. Onze bike outlet werd omgevormd tot een volwaardige shop met een outlet corner en binnenkort krijgt onze website ook een make-over. Het was nodig om te vernieuwen en een nieuwe wind te laten waaien in het bedrijf na alles wat we hebben doorgemaakt. We gaan nu voor een nieuwe aanpak. Er zijn heel veel aanpassingen in een korte tijd gebeurd. Dat is niet altijd eenvoudig voor de mensen gezien de omstandigheden, maar we kijken vooruit. De concurrentie is bikkelhard en met Minerva Cycling zijn we nog steeds in de running.”

Filip Carpentier overleed vorig jaar op 47-jarige leeftijd aan een hartfalen. © gf

Minerva Cycling keert terug naar de roots: de verkoop van fietsen voor iedereen. Het professionele Minerva Cycling Team paste niet in die filosofie en daarom werd die sponsoring stopgezet. “Dat was met pijn in het hart, maar puur zakelijk gezien de beste beslissing. Met het team van Minerva Cycling zetten we sterk in op het behouden en uitbreiden van ons klantenbestand, en het opvolgen van de laatste ontwikkelingen binnen de fietswereld en de elektrische fietsen. Met servicebike.be zetten we dan weer in op onze klantenservice. Onze meer dan 120 fietstechniekers in de Benelux staan klaar om de klanten te helpen bij onderhoud en herstellingen. Onze klantenservice willen we in de toekomst nog verder uitwerken en daarbij willen we ook onze kennis gaan delen met andere fietsenhandelaars. Dat project is startende en is beloftevol.”

Opvolging

“Ik hoop oprecht dat Minerva Cycling kan blijven bestaan en daar ben ik ook hoopvol over. We hebben altijd gehoopt dat onze kinderen het bedrijf zouden overnemen, maar zelfstandige zijn is geen gemakkelijke job. Onze zoon heeft wel eens een fiets uit elkaar gehaald om daarna terug samen te stellen. Het bloed van zijn vader stroomt duidelijk door zijn aderen. We zien wel wat de toekomst brengt. Stap per stap.”

Fietsenbedrijf Minerva Cycling zal je tijdens Voka Open Bedrijvendag op 1 oktober 2023 een bezoekje kunnen brengen.