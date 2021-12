Jaar cel voor dodelijk ongeval met losgeslagen marktkraam in Eernegem, veroordeelde blijft schuld ontkennen

Een 61-jarige man uit Eernegem is door de Brugse politierechtbank voor een dodelijk verkeersongeval veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een jaar rijverbod, allebei voor de helft met uitstel. Zijn losgeslagen marktkraam kwam in botsing met een 82-jarige rolstoelgebruiker. De beklaagde kreeg er op de vorige zitting flink van langs toen bleek dat hij gelogen had.

De feiten speelden zich op zondag 21 februari af voor een bakkerij in de Stationsstraat in Eernegem, een deelgemeente van Ichtegem. Ter hoogte van een vluchtheuvel was een marktkraam losgekomen van de trekker. Het slachtoffer kwam met zijn elektrische scootmobiel tussen het losgeslagen gevaarte en de gevel van de bakkerij terecht. Voor de tachtiger kon geen hulp meer baten.

Breuk trekhaakbol

Het onderzoek wees uit dat een breuk in de trekhaakbol de boosdoener was. Volgens de verkeersdeskundige had een zogenoemde breekkabel ervoor kunnen zorgen dat de handrem werd aangetrokken, maar was van een dergelijke kabel geen sprake. Op de zitting van 27 oktober kwam de beklaagde plots zelf met een afgebroken breekkabel op de proppen. Hij beweerde dat iemand de kabel na het ongeval had afgegeven in de bakkerij, waarna het aan hem werd teruggegeven.

Naar aanleiding van het nieuwe element liet het openbaar ministerie de bakkersvrouw verhoren. De getuige bleek helemaal niets met de kabel te maken te hebben, maar verklaarde ook dat de beklaagde kort na de zitting plots opdook in de bakkerij. Hij zou haar er eerst op gewezen hebben dat zijn verzekeraar voor een mooie herstelling van de schade had gezorgd. Daarna vroeg hij of ze op papier wilde zetten dat ze die kabel wél had gevonden.

Schuld afschuiven

Het openbaar ministerie reageerde verbolgen over de demarche van de beklaagde en eiste daarom een effectieve gevangenisstraf en een rijverbod van enkele jaren. Even daarvoor had de beklaagde ook van de politierechter al een veeg uit de pan gekregen. De verdediging vroeg tevergeefs om een werkstraf op te leggen. Een rijverbod zou immers grote gevolgen hebben voor zijn job als marktkramer, want zijn vrouw heeft niet het geschikte rijbewijs. In zijn laatste woord probeerde de beklaagde nogmaals de schuld van zich af te schuiven. “Die remorque is afgebroken. Volgens mij is de garagist meer in fout dan ik.”

De politierechter veroordeelde de beklaagde uiteindelijk tot een jaar cel en een jaar rijverbod, beiden voor de helft met uitstel. Om zijn rijbewijs terug te krijgen zal hij bovendien moeten slagen voor beide rijexamens, medische en psychologische proeven. Ook de geldboete van 4.000 euro werd voor de helft met uitstel opgelegd.