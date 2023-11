Izenbergenaar Billy Nollée levert soep aan huis: “Ik maak soep in twintig verschillende smaken”

In de herfst kan een warme kop verse soep heel veel deugd doen. Billy Nollée uit de Izenbergstraat weet dat als geen ander en maakt daarom elke weekdag twee soorten soep, die hij vervolgens op ludieke wijze aan de man brengt.

Billy Nollée (57) is een goed gekende figuur in de streek. Samen met zijn vrouw Christel Dewitte hield hij in Alveringem jarenlang de cafetaria van sportzaal Rethorica open. Maar in 2017 besliste Billy om iets anders te gaan doen. “Ik ben begonnen met de crèmekarre”, vertelt hij. “In de zomer rijd ik de hele streek rond met ijs: doorheen Alveringem en al haar deelgemeenten, Houtem, Beauvoorde, Lo, Pollinkhove en nog een avondronde in Adinkerke. Ik ben zeven dagen op zeven onderweg, het is meer dan een fulltime job. Dit jaar heb ik tot half oktober ijs verkocht, maar in de winter heb ik uiteraard geen werk. Na wat nadenken besloot ik om een ronde met verse soep te doen.”

“Soms zetten mensen gewoon hun soepketel buiten”

“Om in orde te zijn met de regels rond voedselveiligheid bouwde ik mijn garage om tot een semi-professionele keuken. Nieuwe koelkasten, dampkap, plafonds, vloeren, … Alles moest vlot afwasbaar zijn”, vertelt Billy. “Ik heb er de hele vorige winter aan gewerkt en in maart van dit jaar kon ik opstarten. Om zes uur ’s ochtends ben ik al in de soepketels aan het roeren en rond negen uur begin ik aan mijn ronde.”

Soepketel op het dak

Die ronde verschilt niet veel van zijn ronde tijdens de zomer, maar het assortiment wel. “Elke dag heb ik twee verschillende soorten soep. Dat kan tomatensoep zijn, maar ook asperge, champignon, courgette, pompoen, kervel, … Van elke soort groente kan je soep maken, ik heb wel twintig verschillende smaken in het assortiment. Op de ene plaats passeer ik vroeger op de voormiddag, op de andere later. Maar ik doe elke dag dezelfde ronde. Overal waar ik kom, steek ik een fluoroze kaart van ‘Billy’s soep’ in de brievenbus. Wie soep wenst, zet of hangt de kaart die dag op een zichtbare plaats aan de woning. Er zijn ook mensen die gewoon de soepketel buiten zetten. Een liter soep kost 4,5 euro.” Billy zou Billy niet zijn zonder ludiek kantje aan zijn business. Op het dak van zijn witte bestelbus laste hij een grote bel én een oranje kookpot met pollepel. “Daar krijg ik veel positieve reacties op”, glimlacht Billy. “En de mensen die kopen, blijven kopen. Dat is een goed teken.”