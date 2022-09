Izegemse woondienst neemt nieuwe kantoren in gebruik

De Woondienst Regio Izegem is verhuisd en bevindt zich voortaan in de voormalige kantoorgebouwen van veevoederfabriek Vanden Avenne in de Vaartstraat 9. Een verhuis was nodig omdat het voormalige politiegebouw op de site Strobbe, waar ze voorheen zaten, onder de sloophamer verdwijnt. Op zaterdag 8 oktober is er een opendeurdag.

Op de site Strobbe verrijst straks enerzijds de Cultuurfabriek, maar daarnaast ook een nieuwbouwproject. “We huren het centraal gelegen en goed te bereiken kantoorgebouw van de firma Vanden Avenne in de Vaartstraat”, zegt verantwoordelijke Benoit Sintobin. “Onze eigen ploeg ‘Wonen & Werken heeft de kantoren in het voorjaar volledig opgefrist. De verhuis zelf vond plaats in de eerste week van september.”

De Woondienst Regio Izegem is een samenwerking tussen de gemeentes en OCMW’s van Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke. Ze omvat de verschillende initiatieven op het vlak van wonen in die gemeentes. “Je vindt op onze nieuwe stek de woonwinkel, een loket waar iedereen met vragen rond wonen terecht kan, van premies en een energielening tot extra begeleiding voor wie het moeilijk heeft op de woningmarkt. Ook het Sociaal Verhuurkantoor vindt er onderdak. Woningen die worden gehuurd aan particuliere eigenaars worden aan een betaalbare huurprijs doorverhuurd aan personen met beperkte financiële mogelijkheden. Ook het werkervaringsproject Wonen & Werken vindt hier onderdak, waarbij technisch instructeurs langdurig werklozen begeleiden in renovaties en onderhoudswerken in de SVK- en crisiswoningen om hen klaar te stomen voor een job in het reguliere circuit.”

Op zaterdag 8 oktober organiseert de Woondienst tussen 9 en 13 uur een opendeurmoment met rondleiding. Dan kan iedereen een kijkje komen nemen in de Vaartstraat 4. Na de rondgang is er een gratis drankje. Voor de kinderen is er een springkasteel.